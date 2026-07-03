Μια Ferrari αποτελεί όνειρο ζωής για τους περισσότερους φίλους της αυτοκίνησης. Για έναν ιδιοκτήτη στην Κίνα, όμως, η επιστροφή από ένα επαγγελματικό ταξίδι μετατράπηκε σε έναν πραγματικό εφιάλτη, όταν αντίκρισε το πανάκριβο supercar του γεμάτο γρατζουνιές και φθορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κουνμίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, όπου ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει τη κόκκινη Ferrari 488 GTB παρκαρισμένη στον συνηθισμένο εξωτερικό χώρο στάθμευσης που την άφηνε πάντα. Όσο εκείνος απουσίαζε, τέσσερα παιδιά της γειτονιάς πλησίασαν το αυτοκίνητο και αποφάσισαν να το χρησιμοποιήσουν… σαν παιχνίδι.

Έκαναν τη Ferrari… τσουλήθρα

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ολόκληρο το περιστατικό. Στο βίντεο διακρίνονται τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο καπό, να περπατούν πάνω στην οροφή, να κάθονται στο παρμπρίζ και στη συνέχεια να γλιστρούν πάνω στο τζάμι, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το ιταλικό supercar ως αυτοσχέδια τσουλήθρα. Σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνονται ακόμη να αγγίζουν το αμάξωμα με μακριά καλάμια από μπαμπού, προκαλώντας επιπλέον φθορές. Όταν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε, διαπίστωσε βαθιές γρατζουνιές στο καπό, στην οροφή, στα φτερά, στα πίσω φωτιστικά σώματα και στα παράθυρα, ενώ είχε υποστεί ζημιά και ο εμπρός προφυλακτήρας.

Προσπάθησε να το λύσει φιλικά

Παρότι η πρώτη του αντίδραση ήταν η απογοήτευση, ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν επιθυμούσε εξαρχής να κινηθεί νομικά. Όπως δήλωσε, είναι και ο ίδιος πατέρας και προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα με κατανόηση. Αρχικά απέφυγε ακόμη και να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε επίσημη αντιπροσωπεία της Ferrari, εκτιμώντας ότι το κόστος αποκατάστασης θα ξεπερνούσε τις 100.000 γιουάν. Αντί γι’ αυτό απευθύνθηκε σε εξειδικευμένα φανοποιεία, επιλέγοντας ανταλλακτικά aftermarket, με αποτέλεσμα η τελική εκτίμηση επισκευής να διαμορφωθεί στις 29.360 γιουάν, δηλαδή περίπου 4.000 ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν και ήρθε η μήνυση

Με την εκτίμηση των ζημιών στα χέρια του, ο ιδιοκτήτης συναντήθηκε δύο φορές με τους γονείς των παιδιών στο αστυνομικό τμήμα, στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι γονείς προσφέρθηκαν να καταβάλουν μόλις 1.000 ευρώ ως αποζημίωση, ποσό που απείχε σημαντικά από το πραγματικό κόστος επισκευής. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για όσα συνέβησαν. Έτσι αποφάσισε να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας την πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του.

Μια Ferrari αξίας 500.000 ευρώ

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι μια Ferrari 488 GTB, η οποία εφοδιάζεται με έναν twin-turbo V8 κινητήρα 3,9 λίτρων που αποδίδει 670 ίππους και 760 Nm ροπής. Το μοντέλο κατασκευαζόταν από το 2015 έως το 2020, πριν δώσει τη θέση του στην F8 Tributo, και εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα supercars της ιταλικής εταιρείας.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι είχε αγοράσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο καινούργιο έναντι περίπου 500.000 ευρώ και μέχρι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε υποστεί ούτε την παραμικρή ζημιά.

Η υπόθεση έχει ήδη γίνει viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγοντας για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των γονέων για τις πράξεις των ανήλικων παιδιών τους, αλλά και για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αντίστοιχα περιστατικά όταν το αντικείμενο της ζημιάς είναι ένα αυτοκίνητο αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μα και αυτός να μην έχει ένα κλειστό πάρκινγκ…