Υπάρχουν γονείς που αγοράζουν παιχνίδια στα παιδιά τους και υπάρχουν και εκείνοι που αποφασίζουν να τους χαρίσουν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Ένας 40χρονος στη Σιγκαπούρη επέλεξε τη δεύτερη λύση, μόνο που η ιδέα του κατέληξε στα δικαστήρια.

Ο οδηγός μιας κίτρινης Porsche Cayman έβαλε τους δύο γιους του, ηλικίας 7 και 8 ετών, να καθίσουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πάνω από τον χώρο αποσκευών, κρατώντας την μεγάλη aftermarket αεροτομή, και άρχισε να κινείται σε δημόσιο δρόμο.

Το βίντεο που τον «έκαψε»

Αν το περιστατικό είχε μείνει μεταξύ πατέρα και παιδιών ίσως να μην μαθευόταν ποτέ. Όμως η σύζυγός του ανέβασε βίντεο στα social media, ενώ ένας διερχόμενος οδηγός που είδε τα δύο παιδιά να βρίσκονται εκτεθειμένα στο πίσω μέρος της Porsche ενημέρωσε την Αστυνομία. Οι Αρχές εντόπισαν τον οδηγό λίγους μήνες αργότερα, και τον συνέλαβαν, με την υπόθεση να οδηγείται στο δικαστήριο.

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Το πρόβλημα είναι προφανές. Η Porsche Cayman είναι αυστηρά διθέσιο σπορ αυτοκίνητο και φυσικά δεν διαθέτει πίσω καθίσματα, ζώνες ασφαλείας ή οποιοδήποτε σύστημα προστασίας για επιβάτες στο πίσω μέρος. Παρόλα αυτά, ο οδηγός θεώρησε καλή ιδέα να μετατρέψει την πίσω πόρτα και την αεροτομή σε… αυτοσχέδιο χώρο μεταφοράς παιδιών.

Στο δικαστήριο ο 40χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του για πράξη που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια ανηλίκων κάτω των 14 ετών. Η ποινή ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Οι Δικαστικές Αρχές του επέβαλαν πρόστιμο 5.000 δολαρίων Σιγκαπούρης, το μεγαλύτερο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση, ενώ παράλληλα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έξι μήνες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε μπλεξίματα με τον νόμο για παραβάσεις οδήγησης, γεγονός που φέρεται να έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Το μοναδικό πραγματικά θετικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως τα δύο παιδιά δεν τραυματίστηκαν. Αν όμως ο οδηγός χρειαζόταν να φρενάρει απότομα ή αν συνέβαινε κάποια σύγκρουση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.