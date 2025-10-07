Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Viral έχει γίνει το βίντεο με ένα Xiaomi SU7 που φαίνεται να ξεκινά μόνο του, ενώ είναι παρκαρισμένο έξω από κατάστημα. Οι περισσότεροι έσπευσαν να πουν πως πρόκειται για βλάβη στο λογισμικό ή για χακάρισμα, αλλά η Xiaomi γρήγορα εξήγησε πως η μυστηριώδης οδήγηση ενεργοποιήθηκε από την εφαρμογή στο iPhone του ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο ιδιοκτήτης Li Xiaoshuang, πάρκαρε το μπλε SU7 του έξω από ένα κατάστημα στην πόλη Weihai. Λίγα λεπτά αργότερα, ενώ βρισκόταν μέσα στο κατάστημα με μια γυναίκα, το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται προς τα εμπρός χωρίς να είναι κανείς πίσω από το τιμόνι. Συνειδητοποιώντας τι συνέβαινε, ο Li έτρεξε έξω και πρόλαβε το αυτοκίνητο.

Αφού κοινοποίησε το υλικό από τις κάμερες, ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών της Xiaomi για να αναφέρει την παράξενη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Ο εκπρόσωπος τον ενημέρωσε ότι το ηλεκτρικό όχημα είχε λάβει μια απομακρυσμένη εντολή από του. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν είχε αγγίξει το τηλέφωνό του και παρείχε το βίντεο ως απόδειξη.

Αφού εξέτασαν τα αρχεία καταγραφής δεδομένων του ηλεκτρικού οχήματος και τα αρχεία δραστηριότητας των smartphone, οι μηχανικοί της Xiaomi επιβεβαίωσαν ότι το αυτοκίνητο είχε λάβει, στην πραγματικότητα, μια έγκυρη εντολή απομακρυσμένης στάθμευσης από το iPhone του ιδιοκτήτη εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Η εταιρεία επαλήθευσε επίσης ότι κάθε σύστημα λειτουργούσε σωστά. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε ακούσια μέσω της εφαρμογής iPhone ή του φωνητικού βοηθού της.

Η εταιρεία εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για την παρεξήγηση και ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη για τη συνεργασία στην έρευνα. Τόνισαν επίσης ότι όλα τα συστήματα του οχήματος λειτούργησαν όπως προβλέπεται. Ο ιδιοκτήτης τελικά αναγνώρισε τα ευρήματα της Xiaomi αφού είδε ο ίδιος την επαλήθευση δεδομένων και προέτρεψε τους άλλους να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς για σφάλματα λογισμικού ή hacks.

Ωστόσο, η ιδέα ότι ένα απλό άγγιγμα ή φράση μπορεί να στείλει ένα μηχάνημα δύο τόνων να κυλήσει από μόνο του θα πρέπει να κάνει τους κατασκευαστές να αναρωτηθούν. Καθώς τα αυτοκίνητα μοιάζουν περισσότερο με smartphones σε τροχούς, ίσως είναι καιρός οι αυτοκινητοβιομηχανίες να επιβάλουν αυστηρότερες δικλείδες ασφαλείας στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους.