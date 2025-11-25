Τα περισσότερα παιδιά όταν είναι τριών ετών, βλέπουν καρτούν, παίζουν στην παιδική χαρά και διασκεδάζουν με hot wheels αυτοκίνητα. Ο Zayn Sofuoglu από την Τουρκία, κάνει όλα τα παραπάνω, αλλά παράλληλα, ντριφτάρει και με ένα supercar 1.000 ίππων, με απόλυτη μαεστρία.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ανάρτησε ο πατέρας του στο instagram του τρίχρονου (το οποίο έχει πάνω από 1 εκατ. ακόλουθους), ο Zayan καίει αρκετό λάστιχο και φέρνει δεκάδες σβούρες την εντυπωσιακή Ferrari, δείχνοντας πως ίσως οι οδηγικές ικανότητες να περνάνε και μέσω DNA. Αναφερόμαστε στα γονίδια, μιας και ο πατέρας του παιδιού, είναι πεντάκις πρωταθλητής στις μοτοσυκλέτες, και τον έχει μυήσει ήδη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό των kart.

Σε ένα άλλο σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε επίσης στο Instagram του, δείχνει τον Sofuoglu να ντύνεται, να φοράει κράνος, να δένεται σε ένα ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου, πριν οδηγήσει το υβριδικό αυτοκίνητο 1001 ίππων σε έναν διάδρομο αεροδρομίου. Ο πατέρας του είναι στη θέση του συνοδηγού, αλλά ο νεαρός Sofuoglu κάνει όλη την οδήγηση εδώ. Και δεν σηκώνει το γκάζι μέχρι να αναβοσβήσουν 312 χλμ./ώρα στο ψηφιακό ταχύμετρο της Lamborghini Revuelto.



Στον λογαριασμό του Zayn στο Instagram (τον οποίο διαχειρίζονται οι γονείς του, σύμφωνα με την περιγραφή) είναι σαφές ότι είναι εξοικειωμένος με αρκετά οχήματα, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Βλέπουμε μοτοσικλέτες, καρτ και μια πληθώρα αυτοκινήτων που έχει ήδη οδηγήσει. Ανάμεσά τους είναι ένα Tesla Model S Plaid με το οποίο κάνει ντόνατς, ένα Nissan 200SX drift car το οποίο ντριφτάρει, και η Ferrari SF90. Οπότε έχει κάποια εμπειρία για την οδήγηση της Lambo. Ειλικρινά, έχει πιθανώς περισσότερη εμπειρία σε υψηλές ιπποδυνάμεις από τους περισσότερους οδηγούς.

Προς τιμήν του Zayn, φαίνεται εξαιρετικά συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια της οδήγησης της Lamborghini. Τα μάτια του παραμένουν κολλημένα στον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αλλά δώστε προσοχή σε αυτό που κάνει μετά το πέρασμα της γραμμής. Τα μάτια του κοιτάζουν στην οθόνη των οργάνων, στη συνέχεια στον καθρέφτη, και στη συνέχεια πίσω στον ορίζοντα κατά το φρενάρισμα. Ακόμα και όταν ο μπαμπάς προσφέρει το χέρι του για συγχαρητήρια, εκείνος ανταποδίδει τη χειρονομία χωρίς να παίρνει τα μάτια του από το δρόμο. Και όταν έρχονται τα εορταστικά ντόνατς, ελέγχει το περιβάλλον του πριν πατήσει το γκάζι.