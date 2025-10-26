Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγους μήνες, ο N. Teelan αντάλλαξε την Lamborghini Huracan Evo Spider του 2023 με πίστωση 190.000 δολαρίων στην JLR Brooklyn, χρησιμοποιώντας τα χρήματα για να αγοράσει ένα Range Rover του 2025.

Ωστόσο, εν αγνοία της αντιπροσωπείας, το οδόμετρο της Lamborghini είχε πειραχτεί, για να δείχνει ότι το μοντέλο είχε διανύσει μόλις 2.100 χλμ. ενώ τα πραγματικά χιλιόμετρα ήταν κατά 10 φορές περισσότερα. Η αντιπροσωπεία μηνύει τώρα τον Teelan και ζητάει μεγάλη αποζημίωση.

Σύμφωνα με την αγωγή, η JLR Brooklyn μεταπώλησε την Huracan χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το οδόμετρο είχε παραβιαστεί. Το ζήτημα ήρθε στο φως μόνο όταν ο νέος ιδιοκτήτης πήγε το αυτοκίνητο για σέρβις σε μια αντιπροσωπεία Lamborghini στο Τέξας, όπου οι τεχνικοί ανακάλυψαν την απόκλιση.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι είχε εγκατασταθεί μια συσκευή μπλοκαρίσματος, με αποτέλεσμα το οδόμετρο να εμφανίζει ανακριβώς χαμηλή ένδειξη χιλιομέτρων. Το οδόμετρο έπρεπε να αντικατασταθεί έναντι 6.300 δολαρίων και η JLR Brooklyn αναγκάστηκε να επιστρέψει όλα τα λεφτά στον αγοραστή και να επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα μεταφοράς.

Τώρα, ζητούν αποζημιώσεις από τον Teelan ισχυριζόμενοι ότι έχει παραβιάσει τον Ομοσπονδιακό Νόμο και είναι επίσης ένοχος απάτης και παραβίασης σύμβασης. Η αγωγή υποστηρίζει ότι λόγω των πραγματικών χιλιομέτρων της Huracan, η αξία του έχει «μειωθεί σημαντικά και προφανώς θα αποφέρει πολύ λιγότερα χρήματα από τα αναμενόμενα», εάν πωληθεί ξανά.