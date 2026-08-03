Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνια για να αναπαλαιώσουν ένα κλασικό αυτοκίνητο και υπάρχουν και εκείνοι που αποφασίζουν να κυνηγήσουν το αδύνατο. Ο Καναδός Ryan McQueen ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Ο λάτρης των αυτοκινήτων χρειάστηκε σχεδόν 17 χρόνια δουλειάς για να ολοκληρώσει ένα από τα πιο ακραία αυτοκινητικά project που έχουμε δει ποτέ. Ο λόγος για ένα χειροποίητο όχημα εμπνευσμένο από τη Ferrari Enzo, το οποίο όμως κρύβει κάτω από το αμάξωμά του κάτι εντελώς διαφορετικό.

Με την πρώτη ματιά θυμίζει έντονα μια Ferrari Enzo. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει καμία μηχανική σχέση με το ιταλικό supercar. Ο McQueen κατασκεύασε μόνος του το αμάξωμα από fiberglass και στη συνέχεια δημιούργησε ένα ειδικό πλαίσιο ικανό να αντέξει τις ακραίες δυνάμεις που θα ακολουθούσαν. Και πράγματι χρειάστηκε κάτι πολύ ισχυρότερο από έναν συμβατικό κινητήρα αυτοκινήτου.

Το “Insanity”, όπως ονομάστηκε το δημιούργημά του, εξοπλίζεται με δύο jet κινητήρες Rolls-Royce Viper που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για στρατιωτικά αεροσκάφη. Οι δύο jet κινητήρες αποδίδουν συνδυαστικά πάνω από 18.000 ίππους και περίπου 62.000 Νμ, μετατρέποντας το αυτοκίνητο περισσότερο σε πύραυλο εδάφους, παρά σε όχημα δρόμου.

Θέλει να ξεπεράσει τα 640 χλμ./ώρα



Οι επιδόσεις που στοχεύει να πετύχει ο δημιουργός του ακούγονται βγαλμένες από επιστημονική φαντασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Insanity θα μπορούσε θεωρητικά να αγγίξει τα 644 χλμ./ώρα, ταχύτητα που ξεπερνά κατά πολύ οποιοδήποτε hypercar παραγωγής.

Βέβαια υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα… καθώς καίει καύσιμο σαν αεροπλάνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, το όχημα μπορεί να καταναλώσει έως και 400 λίτρα καυσίμου μέσα σε λίγα μόλις λεπτά λειτουργίας, νούμερο που κάνει ακόμη και τα πιο διψασμένα supercars να μοιάζουν οικονομικά.

Ο Ryan McQueen δεν ήταν επαγγελματίας μηχανικός. Όπως αναφέρεται, έμαθε μόνος του συγκολλήσεις, κατασκευές και μηχανολογικές τεχνικές κατά τη διάρκεια του project, μετατρέποντας σταδιακά ένα όνειρο σε πραγματικότητα. Και μπορεί το δημιούργημά του να μην είναι πραγματική Ferrari, όμως σίγουρα είναι ένα από τα πιο τρελά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ σε μια αυλή σπιτιού.