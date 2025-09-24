Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι φωτιές στα ηλεκτρικά οχήματα (που είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να σβήσουν μόλις ξεκινήσουν), παραμένουν μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Οι μηχανικοί συνεχίζουν να αγωνίζονται για να σχεδιάσουν μπαταρίες αρκετά ανθεκτικές ώστε να επιβιώνουν από συγκρούσεις χωρίς να αναφλέγονται. Στην Κίνα, ωστόσο, έχει παρουσιαστεί μια πολύ διαφορετική προσέγγιση: ένα σύστημα εκτόξευσης που κυριολεκτικά εκτοξεύει τη μπαταρία μακριά σαν βλήμα από το όχημα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η ασυνήθιστη επίδειξη καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κλιπ δείχνει μια μεγάλη μονάδα μπαταρίας να εκτοξεύεται βίαια από το πλάι ενός SUV πριν εμφανιστεί καπνός. Οι εργαζόμενοι ασφαλείας έπνιξαν γρήγορα τη μπαταρία με μια ειδική κουβέρτα αφού προσγειώθηκε σε μια καθορισμένη περιοχή με μαξιλάρια.

Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένας αερόσακος. Εάν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν ένα θερμικό συμβάν στη μπαταρία, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει την εκτόξευση σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, εκτοξεύοντας την μπαταρία σε απόσταση 3-6 μέτρων από το όχημα. Η ιδέα είναι να προστατευθούν οι επιβάτες από πιθανή πυρκαγιά ή ακόμα και έκρηξη.

Καλή τύχη σε όλους τους υπόλοιπους

Φυσικά, όπως επεσήμαναν πολλοί σχολιαστές, το «κάπου αλλού» θα μπορούσε να σημαίνει απλώς ότι θα χτυπήσει κατευθείαν ένα άλλο κινούμενο αυτοκίνητο, πεζούς ή σε κίνηση. Μια μπαταρία που ζυγίζει εκατοντάδες κιλά είναι σχεδόν αβλαβής όσο μπορεί να γίνει ένα βλήμα. Και σε μια βαριά σύγκρουση όπου οι πυρκαγιές είναι πιο πιθανές, η δομή του αυτοκινήτου θα μπορούσε να τσαλακωθεί αρκετά ώστε να μπλοκάρει το σύστημα ούτως ή άλλως.

Ενώ δεν μπορέσαμε να βρούμε επίσημες πληροφορίες, οι ενδείξεις στο SUV υποδηλώνουν ότι η δοκιμή διοργανώθηκε από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Επισκευής Αυτοκινήτων για Συγκρούσεις στην Κίνα. Τα γραφικά της σκηνής δείχνουν ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της «Συνάντησης Επίδειξης και Ανταλλαγής Τεχνολογίας Μπαταρίας» στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.