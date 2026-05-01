Μέχρι σήμερα, όταν ένα robotaxi παραβίαζε τον ΚΟΚ στην Καλιφόρνια (όπου η χρήση τους είναι πιο διαδεδομένη από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο), οι αστυνομικοί βρίσκονταν μπροστά σε ένα άλυτο πρόβλημα. Ποιον γράφεις όταν… δεν υπάρχει οδηγός; Αυτό όμως αλλάζει, καθώς η πολιτεία προχωρά σε ένα νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων για τα αυτόνομα οχήματα.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του California DMV, οι αρχές θα μπορούν πλέον να εκδίδουν επίσημες παραβάσεις (“Notice of AV Noncompliance”) στις εταιρείες που διαχειρίζονται robotaxi, όταν τα οχήματά τους παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με απλά λόγια, τα αυτόνομα ταξί παύουν να έχουν το “παραθυράκι” που τα άφηνε ουσιαστικά χωρίς κυρώσεις.

Η αλλαγή έρχεται μετά από αρκετά περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνέβη όταν robotaxi της Waymo πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή μπροστά σε αστυνομικούς, χωρίς τελικά να μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση επειδή… δεν υπήρχε άνθρωπος πίσω από το τιμόνι.

Οι νέοι κανονισμοί όμως δεν σταματούν εκεί. Οι εταιρείες αυτόνομης οδήγησης θα πρέπει πλέον να ανταποκρίνονται σε κλήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, ενώ οι τοπικές αρχές θα μπορούν να “διώχνουν” τα robotaxi από ζώνες έκτακτης ανάγκης. Αν μια εταιρεία αγνοήσει τις οδηγίες, κινδυνεύει ακόμη και με αναστολή άδειας λειτουργίας.

Παράλληλα, η πολιτεία αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη λειτουργία των στόλων, έχοντας τη δυνατότητα να περιορίζει ταχύτητες, περιοχές κίνησης ή ακόμη και τη λειτουργία τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Οι εταιρείες θα υποχρεούνται επίσης να καταγράφουν και να αναφέρουν περισσότερα δεδομένα ασφαλείας, όπως απότομα φρεναρίσματα, ακινητοποιήσεις ή συγκρούσεις.

Waymo’s self-driving cars were put on pause by the company on Saturday in San Francisco after the autonomous vehicles were baffled by the lack of traffic signals due to a widespread power outage in the city. https://t.co/t6NgkBCTe7 pic.twitter.com/cXoK0yuvTw — ABC News (@ABC) December 21, 2025

Το ενδιαφέρον είναι πως η Καλιφόρνια δεν περιορίζεται μόνο στα robotaxi. Οι νέοι κανόνες ανοίγουν τον δρόμο και για δοκιμές βαρέων αυτόνομων φορτηγών στους δημόσιους δρόμους, κάτι που μέχρι σήμερα απαγορευόταν.

Όλα αυτά δείχνουν ότι οι αμερικανικές αρχές αρχίζουν πλέον να αντιμετωπίζουν τα αυτόνομα οχήματα όχι ως “πειραματική τεχνολογία”, αλλά ως κανονικούς χρήστες του δρόμου που πρέπει να λογοδοτούν. Και όσο τα robotaxi πληθαίνουν στις πόλεις των ΗΠΑ, τόσο αυξάνεται και η πίεση για αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας.