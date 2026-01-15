Τι συμβαίνει όταν το θρυλικό Nissan Skyline R32 GT-R (γνωστό και ως «Godzilla») συναντά ένα μικρό, χαριτωμένο kei car; Η Rocket Bunny παρουσιάζει το νέο Pocket Bunny project, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα μικρό bodykit που μετατρέπει το Suzuki Twin σε… R32 GT-R μινιατούρα.

Ο «mini Godzilla» διαθέτει τα περισσότερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που θα βλέπαμε σε ένα κλασικό GT-R, όπως τα στρογγυλά φώτα, τα φτερά, η αεροτομή ακόμα και ο μπροστινός προφυλακτήρας.

Παρά το επιθετικό look του, κάτω από το καπό, τίποτα δεν έχει αλλάξει: παραμένει ο μικρός κινητήρας 658κ.εκ. του Twin με 27 ίππους, έτσι το όλο θέμα της μετατροπής είναι καθαρά για θέματα στυλ, με την performance πλευρά να μένει εκτός.

Από τεχνική άποψη το kit δεν είναι απλή «προσθήκη»: απαιτεί σημαντικό κόψιμο και αναμόρφωση για να ταιριάξουν τα GT-R panels, αλλά μόλις ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά καλοφτιαγμένη μικροσκοπική ανάγνωση του εμβληματικού R32.

Το Pocket Bunny έκανε ντεμπούτο στο Tokyo Auto Salon 2026, και το bodykit μπορεί πλέον να παραγγελθεί για περίπου 3.500 ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνεται η βαφή ή η εγκατάσταση φυσικά).

Και πριν προλάβετε να πείτε “μα καλά ποιος θα το αγοράσει”, να σας πούμε πως η πρώτη παρτίδα των bodykits, εξαντλήθηκε και μετά από μεγάλη ζήτηση, θα φτιαχτούν και άλλες…