Μέχρι σήμερα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να κάνουν τις καμπίνες των μοντέλων τους ολοένα πιο άνετες, προσθέτοντας καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ατμοσφαιρικό φωτισμό, προηγμένα συστήματα ψυχαγωγίας και κάθε λογής ανέσεις. Η Changan, ωστόσο, φαίνεται πως θέλει να πάει την έννοια της χαλάρωσης ένα βήμα παραπέρα, καθώς μια νέα πατέντα της θυγατρικής της Deepal περιγράφει ένα σύστημα για… ποδόλουτρο μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης που κατατέθηκε στην Κίνα, η ιδέα αφορά μια ειδική λεκάνη για τα πόδια, η οποία δεν θα καταλαμβάνει μόνιμα χώρο στην καμπίνα. Αντίθετα, θα μπορεί να αναδιπλώνεται και να αποθηκεύεται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, ώστε να αναπτύσσεται μόνο όταν χρειάζεται.

Η κατασκευή περιλαμβάνει μηχανισμό επέκτασης, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις που περιορίζουν τη μετακίνηση του νερού κατά τη χρήση. Παράλληλα, η πατέντα περιγράφει οπές για την καθοδήγηση της ροής του νερού, καθώς και σύστημα απολύμανσης. Η λεκάνη συνδέεται αποσπώμενα με σωλήνωση του οχήματος, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα φορητό δοχείο τοποθετημένο στο πάτωμα, αλλά για μια πιο ολοκληρωμένη κατασκευαστική λύση.

Θα το δούμε σε κάποιο μοντέλο της Deepal;

Το ερώτημα είναι φυσικά αν αυτή η ασυνήθιστη ιδέα θα φτάσει ποτέ στην παραγωγή. Προς το παρόν, δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία, ούτε έχει προσδιοριστεί κάποιο μοντέλο που θα μπορούσε να εξοπλιστεί με το συγκεκριμένο σύστημα. Το δημοσίευμα του CarNewsChina εκτιμά ότι μια τέτοια εφαρμογή θα ταίριαζε περισσότερο σε ένα μεγάλο και πολυτελές μοντέλο, όπως το Deepal S09, παρά σε ένα μικρότερο και πιο προσιτό αυτοκίνητο.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη αίτηση πατέντας δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο ανταγωνισμός των Κινέζων κατασκευαστών στον τομέα της άνεσης και των παροχών. Βέβαια, μένει να φανεί αν οι οδηγοί και οι επιβάτες θα θελήσουν πράγματι να κάνουν ποδόλουτρο μέσα στο αυτοκίνητό τους ή αν η ιδέα θα παραμείνει ένα ακόμη παράξενο σχέδιο στα αρχεία των πατεντών.