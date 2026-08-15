Ορισμένες φορές οι οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται ότι το μεγαλύτερο λάθος τους δεν είναι μόνο η επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και το γεγονός ότι καταγράφουν οι ίδιοι τα κατορθώματά τους. Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του 32χρονου Βρετανού ποδοσφαιριστή Connor Charlton, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού βρέθηκαν στην κατοχή των Αρχών, βίντεο με τον ίδιο να οδηγεί μία BMW X3 M με ταχύτητα 307 χλμ./ώρα, σε δημόσιο δρόμο.

Στη Βρετανία το ανώτατο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι 110χλμ./ώρα. Ο Charlton, επομένως, κινούνταν με ταχύτητα σχεδόν 2,7 φορές υψηλότερη από το νόμιμο όριο.

307 χλμ./ώρα με την κάμερα να γράφει

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ITV Calendar (@itvcalendar)



Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, μία μεμονωμένη απερισκεψία. Ο Charlton είχε καταγράψει αρκετές από τις επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται να φτάνει τα 307 χλμ./ώρα με την BMW X3 M, ενώ σε άλλο φέρεται να επιταχύνει από φανάρι και να φτάνει τα 253 χλμ./ώρα.

Υπήρχε μάλιστα και υλικό στο οποίο έκανε drift σε κυκλικό κόμβο, ενώ σε άλλο περιστατικό ο Charlton φέρεται να βγήκε μπροστά από ένα λευκό van και στη συνέχεια να κινήθηκε πλαγιολισθαίνοντας ακριβώς μπροστά του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Η Αστυνομία έφτασε στα βίντεο μετά από τροχαίο

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ένα τροχαίο τον Σεπτέμβριο του 2023. Οι Αρχές κατάσχεσαν την BMW και εξέτασαν τόσο το αυτοκίνητο, όσο και τις ηλεκτρονικές συσκευές του Charlton. Από την έρευνα προέκυψαν ακόμη περισσότερα στοιχεία. Οι Αρχές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, μια σημείωση στο κινητό του με μια ψευδή εκδοχή του τροχαίου, στην οποία φέρεται να κατηγορούσε έναν άλλο οδηγό που υποτίθεται ότι είχε εγκαταλείψει το σημείο.

Συνολικά, ο Charlton παραδέχθηκε 10 αδικήματα επικίνδυνης οδήγησης και τέσσερις κατηγορίες για παρεμπόδιση της απονομής δικαιοσύνης, οι οποίες σχετίζονταν με την προσπάθεια να αναλάβουν άλλοι άνθρωποι πόντους ποινής για λογαριασμό του.

Η BMW X3 M μπορούσε να φτάσει τα 307 χλμ./ώρα;

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο Charlton ήταν μια BMW X3 M Competition της περιόδου 2020-2024, με τον εξακύλινδρο εν σειρά 3.0 Twin-Turbo S58. Η συγκεκριμένη έκδοση απέδιδε 510 ίππους και από το εργοστάσιο είχε ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 250 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη X3 M δεν ήταν εργοστασιακή στην κατάσταση που χρειάζεται για να φτάσει τα 307 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βελτιωτές μπορούν να ανεβάσουν την ισχύ του S58 σε επίπεδα άνω των 629 ίππων, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η αφαίρεση του εργοστασιακού ηλεκτρονικού περιοριστή.

Το δικαστήριο του Leeds Crown Court επέβαλε στον Charlton τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ενώ του απαγόρευσε να οδηγήσει για τέσσερα χρόνια και επτά μήνες. Για να επιστρέψει νόμιμα στον δρόμο μετά την περίοδο αποκλεισμού, θα πρέπει να περάσει και από ειδική, αυστηρότερη διαδικασία εξέτασης.