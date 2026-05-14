Όταν αγοράζεις ένα hypercar αξίας σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, προφανώς δεν περιμένεις οικονομικά service. Αλλά αυτά που αποκαλύφθηκαν για τη συντήρηση της Mercedes-AMG One ξεπερνούν κάθε φαντασία. Και όχι, δεν μιλάμε για αλλαγή κινητήρα ή σοβαρή ζημιά. Μιλάμε απλά για το πρώτο προγραμματισμένο service.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα από ιδιοκτήτες, η πρώτη μεγάλη συντήρηση του hypercar κοστίζει περίπου 37.000 ευρώ, με μόνο τα εργατικά να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Και κάπου εκεί ξεκινά ο πραγματικός παραλογισμός

Το service απαιτεί περίπου μία εβδομάδα εργασιών, με δύο ειδικούς τεχνικούς να ασχολούνται αποκλειστικά με το αυτοκίνητο για σχεδόν 80 ώρες συνολικά. Αλλά λογικό, θα πει κάποιος. Δεν πρόκειται για ένα απλό supercar. Το εντυπωσιακό αυτό σύνολο κινεί ένας 1.600άρης V6 κινητήρας με ηλεκτρικό τούρμπο και αποδίδει από μόνος του 574 άλογα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και τέσσερα ακόμα ηλεκτρικά μοτέρ (ένα στον στροφαλοφόρο άξονα, ένα στο turbo και δύο στον εμπρός άξονα) τα οποία εκτινάσσουν την συνολική ισχύ στα 1.063 άλογα με την κίνηση να πηγαίνει φυσικά και στους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός νέου αυτοματοποιημένου κιβωτίου. Φυσικά είναι αδιανόητα γρήγορο, καθώς θέλει 2.9 δευτ. για το 0-100 και 7 δευτ. για το 0-200χλμ./ώρα, ενώ η τελική αγγίζει τα 352χλμ./ώρα.

Νούμερα από άλλο πλανήτη

Η αντικατάσταση μίας ζάντας μαγνησίου της κοστίζει πάνω από 21.000 ευρώ. Αν χτυπήσεις το εμπρός μέρος και χρειαστεί αλλαγή μάσκας ή αεροδυναμικών στοιχείων, ο λογαριασμός μπορεί να φτάσει περίπου τις 37.000 ευρώ, μόνο για τα ανταλλακτικά. Φίλτρο αέρα στα 1.872 ευρώ, λάδια αυτόματου κιβωτίου στα 2.300 ευρώ, και λάδια μηχανής στα 555 ευρώ.

Και αν νομίζεις ότι αυτά είναι υπερβολές, περίμενε να ακούσεις το μεγάλο service των 50.000 χιλιομέτρων. Εκεί η Mercedes προβλέπει πλήρη ανακατασκευή του υβριδικού συστήματος κίνησης και του κινητήρα, με το κόστος να αγγίζει τις 850.000 έως 900.000 ευρώ. Ναι, σχεδόν όσο κοστίζει μια πολυτελής βίλα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως οι 275 ιδιοκτήτες της AMG One μάλλον δεν αγχώνονται ιδιαίτερα, για τα ποσά αυτά. Οι περισσότεροι συλλέκτες βλέπουν το αυτοκίνητο περισσότερο ως επένδυση και τεχνολογικό έργο τέχνης, παρά ως καθημερινό μέσο μετακίνησης. Άλλωστε ήδη αρκετές AMG One πωλούνται μεταχειρισμένες σε τιμές πολύ υψηλότερες από την αρχική τους αξία.