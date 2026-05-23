Προς πώληση βγαίνει μία άκρως ιδιαίτερη Aston Martin DB9, η οποία όχι μόνο θυμίζει αυτοκίνητο του 007, αλλά διαθέτει πραγματικά φλογοβόλα, κρυμμένα πίσω από τη μπροστινή μάσκα.

Το συγκεκριμένο project βασίζεται σε μία Aston Martin DB9 του 2006, η οποία μετά από ατύχημα, χαρακτηρίστηκε ως ολική καταστροφή. Αντί όμως να καταλήξει για ανταλλακτικά, μετατράπηκε από την αμερικανική Conquer Custom σε ένα κινηματογραφικό δημιούργημα εμπνευσμένο από τα αυτοκίνητα του James Bond.

Κάτω από το μακρύ καπό δεν βρίσκεται πλέον ο εργοστασιακός V12 της Aston Martin. Στη θέση του έχει τοποθετηθεί ένας αμερικανικός V8 6,2 λίτρων από Chevrolet Corvette, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο Corvette.

Το πραγματικό σοκ όμως βρίσκεται στο εμπρός μέρος. Με το πάτημα διακόπτη, η μάσκα ανοίγει αποκαλύπτοντας δύο «πολυβόλα», τα οποία στην πραγματικότητα λειτουργούν ως φλογοβόλα. Το σύστημα τροφοδοτείται από φιάλες προπανίου και οξυγόνου, τοποθετημένες στο πορτμπαγκάζ και εκτοξεύει κανονικές φλόγες μπροστά από το αυτοκίνητο.

Και οι παραξενιές δεν σταματούν εκεί. Η DB9 διαθέτει επίσης σύστημα καπνού στο πίσω μέρος για «κινηματογραφικές» αποδράσεις, ειδικά γραφικά James Bond 007 στον ψηφιακό πίνακα οργάνων και σειρά από διακόπτες στην καμπίνα που θυμίζουν περισσότερο ταινία δράσης, παρά κανονικό μοντέλο.

Η σχέση Aston Martin και James Bond κρατά πάνω από μισό αιώνα, με μοντέλα όπως DB5, DBS και DB10 να έχουν συνδεθεί όσο λίγα με τον πιο διάσημο κινηματογραφικό πράκτορα. Μάλιστα, η ίδια η Aston Martin είχε παρουσιάσει στο παρελθόν και επίσημες εκδόσεις «007 Edition» βασισμένες στην DB9 GT.

Μέχρι πόσα θα δίνατε; Πάντως μέχρι τώρα, η μεγαλύτερη προσφορά είναι 38.000 δολάρια.