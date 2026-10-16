Υπάρχουν αυτοκίνητα που ένα μικρό τρακάρισμα μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά μερικών εκατοντάδων ευρώ. Και υπάρχουν αυτοκίνητα όπως η Bugatti Chiron, όπου ακόμη και ένα… τυπικό ατύχημα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά ακριβό πονοκέφαλο.

Μία μαύρη Bugatti Chiron ενεπλάκη σε ατύχημα στη Φλόριντα, με τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν το γαλλικό hypercar ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου βρίσκεται πάνω στο κράσπεδο, ενώ ο πίσω δεξιός τροχός έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα

Η ακριβής αιτία του ατυχήματος δεν έχει γίνει γνωστή. Τα πλάνα δείχνουν την κατάσταση του αυτοκινήτου μετά το περιστατικό, αλλά δεν αρκούν για να επιβεβαιωθεί πώς συνέβη ή με ποια ταχύτητα κινούνταν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ζημιά φαίνεται να είναι σημαντική.

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Ζημιές που μπορεί να κρύβουν πολύ μεγαλύτερο κόστος

Με την πρώτη ματιά, το εμπρός μέρος της Chiron φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές στον κάτω προφυλακτήρα και στο splitter. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, φαίνεται να βρίσκεται πίσω. Ο δεξιός πίσω τροχός έχει εμφανώς μετακινηθεί από τη φυσιολογική του θέση, κάτι που υποδηλώνει πιθανή σοβαρή ζημιά στην ανάρτηση και στα εξαρτήματα που τον συγκρατούν. Το κάτω μέρος του αυτοκινήτου ενδέχεται επίσης να έχει χτυπήσει στο κράσπεδο. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τεχνική εκτίμηση της ζημιάς. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έχουν επηρεαστεί και άλλα ακριβά εξαρτήματα, αλλά ούτε και να θεωρηθεί δεδομένο ότι το αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Σε ένα τόσο εξειδικευμένο hypercar, η επισκευή δεν περιορίζεται απαραίτητα στην αντικατάσταση ενός τροχού ή ενός προφυλακτήρα. Η κατάσταση της ανάρτησης, των ζαντών, των φρένων, του αμαξώματος και των μηχανικών μερών πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά, πριν υπολογιστεί το τελικό κόστος.

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Μόλις 500 Bugatti Chiron κατασκευάστηκαν

Η Chiron παρουσιάστηκε το 2016 ως ο διάδοχος της Veyron και αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας. Η παραγωγή της περιορίστηκε σε 500 αυτοκίνητα, με την κατασκευή να ολοκληρώνεται το 2024. Στην καρδιά της βρίσκεται ο τετραπλά υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας W16 των 8,0 λίτρων. Στη βασική έκδοση Chiron αποδίδει 1.500 ίππους και 1.600 Nm ροπής, με την ισχύ να μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Η αρχική τιμή της Chiron ήταν περίπου 2,5 εκατ. ευρώ προ φόρων, ανάλογα με την αγορά και τις προδιαγραφές. Σήμερα, η αξία ενός αυτοκινήτου εξαρτάται από την έκδοση, την κατάσταση, τα χιλιόμετρα και το ιστορικό του. Για τη συγκεκριμένη μαύρη Chiron έχουν αναφερθεί εκτιμήσεις αξίας άνω των 3 εκατ. δολαρίων.

Καλή τύχη με τα… ανταλλακτικά

Στην ιστορία εμφανίζεται και ο Mat Armstrong, ο γνωστός YouTuber που ασχολείται με την αγορά και την αποκατάσταση τρακαρισμένων supercars. Μόλις είδε τη νέα Chiron μετά το ατύχημα, σχολίασε στην ανάρτηση ότι έχει «μετρητά έτοιμα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται να την αγοράσει.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Bugatti δεν φαίνεται διατεθειμένη να αφήνει οποιοδήποτε συνεργείο να επισκευάζει τα μοντέλα της, ακόμα και με ανταλλακτικά απευθείας από την εταιρεία, τουλάχιστον όταν πρόκειται για σοβαρά τρακαρισμένα οχήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας Chiron Pur Sport που ανέλαβε να ανακατασκευάσει ο Mat Armstrong καθώς σύμφωνα με όσα ο ίδιος δημοσιοποίησε, η Bugatti αρνήθηκε να του διαθέσει γνήσια ανταλλακτικά για τη συγκεκριμένη επισκευή, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια και την ποιότητα των εργασιών εκτός του επίσημου δικτύου της. Ο επικεφαλής της Bugatti, Mate Rimac, υποστήριξε επίσης ότι η ζημιά στο ανθρακονημάτινο πλαίσιο και σε κρίσιμα συστήματα καθιστούσε επικίνδυνη μια τέτοια προσπάθεια χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία.