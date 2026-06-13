Δεν είναι μυστικό πως οι Αμερικάνοι λατρέουν τα XXL νούμερα. Το marketing στην Αμερική έχει “χτιστεί” γύρω από την υπερβολή και φυσικά τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν εξαίρεση. Τα Pick-ups πουλάνε ασταμάτητα στις Η.Π.Α. και συνήθως χαμηλά στις πόρτες έχουν τα λεγόμενα σκαλοπατάκια (ή inox μπάρες) ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν εύκολα επιβάτες καθε ύψους.

Τι γίνεται όμως εάν για κάποιο λόγο ένα ψηλό αυτοκίνητο, δεν έχει σκαλοπατάκια ή ο ιδιοκτήτης τα “έχασε” σε κάποια επαφή;

Τότε η απάντηση βρίσκεται στο σκαμπό!