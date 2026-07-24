Η αντοχή ενός αυτοκινήτου δοκιμάζεται καθημερινά σε δύσκολους δρόμους, λακκούβες και ατυχήματα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα Volkswagen Touareg έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να συνεχίζει να κινείται, παρότι είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές έπειτα από πυραυλική επίθεση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε εμπόλεμη περιοχή και οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ζημιές είναι μεγάλες αλλά η ψυχή του Touareg ακόμα μεγαλύτερη

Το SUV έχει δεχθεί ισχυρό ωστικό κύμα και θραύσματα, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί μεγάλο μέρος του αμαξώματος, τα τζάμια, τα φωτιστικά σώματα και αρκετά εξωτερικά πάνελ. Παρόλα αυτά, στο σχετικό βίντεο φαίνεται να κινείται κανονικά, αποδεικνύοντας ότι ο κινητήρας, το σύστημα μετάδοσης και τα βασικά μηχανικά μέρη παρέμειναν λειτουργικά παρά τις σοβαρές ζημιές.

Ένα SUV με φήμη για την ανθεκτικότητά του

Το Touareg έχει χτίσει εδώ και χρόνια τη φήμη ενός ιδιαίτερα ανθεκτικού SUV, καθώς σχεδιάστηκε εξαρχής για απαιτητική χρήση τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. Το συγκεκριμένο περιστατικό φυσικά δεν αποτελεί δοκιμή αξιοπιστίας ούτε πιστοποίηση ασφάλειας, ωστόσο δείχνει πόσο ανθεκτική μπορεί να αποδειχθεί η βασική του δομή (μηχανολογική) ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το γεγονός ότι το γερμανικό SUV κατάφερε να κινηθεί παρά την έκταση των ζημιών. Αν και είναι άγνωστο αν το όχημα θα μπορούσε να επισκευαστεί ή αν συνέχισε να κινείται για μεγάλη απόσταση, οι εικόνες αρκούσαν για να μετατρέψουν το Touareg σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αυτοκίνητα των τελευταίων ημερών στα social media.