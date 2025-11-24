Ο Luka Doncic είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA εδώ και χρόνια, και αυτό το ταλέντο αμείβεται αντίστοιχα. Έχοντας λοιπόν την οικονομική άνεση, ο μπασκετμπολίστας έχει χτίσει μία πολύ εντυπωσιακή συλλογή που απαρτίζεται από 14 αυτοκίνητα.

Σε αυτά, ήρθε να προστεθεί (και να ηγηθεί) μία απίστευτη Bugatti Mistral αξίας 5εκατ. δολαρίων, από τις 99 που συνολικά κατασκεύασε η εταιρία. Πρόκειται για το ταχύτερο roadster στον κόσμο, καθώς χάρη στον θρυλικό W16 κινητήρα των 4 τούρμπο και απόδοσης 1.600 ίππων, έχει τελική ταχύτητα στα 453.91χλμ./ώρα, ενώ το 0-100 έρχεται σε 2.5 δευτ.

Την Παρασκευή, ο φανατικός οπαδός των Lakers, Snoop Dogg, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της ομάδας, και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του με το νέο αυτοκίνητο του Doncic.

Όταν έφτασε ο αστέρας του NBA, ο Snoop Dogg αστειεύτηκε λέγοντας: «Είσαι ο Μπάτμαν τώρα», αναφερόμενος στο σχέδιο της Mistral, το οποίο μοιάζει με το εμβληματικό αυτοκίνητο του υπερήρωα.