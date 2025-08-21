Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αγοράζεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο και θέλεις να το χαρείς; Για να το αγοράσεις, σημαίνει πως έχεις και χρήματα να πας σε μία πίστα και να οδηγήσεις όπως θέλεις, χωρίς να ρισκάρεις τη ζωή κανενός.

Φαίνεται όμως τα κλικς και η δημοσιότητα, είναι πλέον πιο σημαντικά από την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Ένα τέτοιο περιστατικό μάς έρχεται από την Καλιφόρνια, όπου η αστυνομία κατάφερε να πιάσει τον ιδιοκτήτης μίας M4, με την οποία οδηγούσε σε απίστευτες ταχύτητες μέσα στην κίνηση κάνοντας σφήνες και φυσικά μετά ανέβαζε τα καμώματα του στα social. Μάλιστα αυτά τα βίντεο που ανέβαζε ο ίδιος ο οδηγός, βοήθησαν την αστυνομία να τον εντοπίσει και μετά από συντονισμένη καταδίωξη (ακόμα και με θερμικές κάμερες απο ελικόπτερο), κατάφεραν να τον συλλάβουν και να κατασχέσουν το όχημα.

🚨Criminal Clout Chasing Goes Wrong. A BMW M4 driver who filmed 170 MPH getaways for social media was caught. CHP Hayward & CHP Napa Air 37 caught him, arrested for reckless driving & felony evading. His BMW? Impounded.

🚔 Don’t run. We will catch you. #RecklessDriving #Caught pic.twitter.com/hqz4BTzqZH — CHP Headquarters (@CHP_HQ) August 9, 2025



Η τελευταία καταδίωξη έλαβε χώρα τη νύχτα της 6ης Αυγούστου, σύμφωνα με τα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η αστυνομία, με τη βοήθεια της αεροπορικής μονάδας . Ο οδηγός που σχετίζεται με το όχημα και ο οποίος στην τελευταία καταδίωξη έπιασε μέχρι και τα 270 χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή, είναι ο 33χρονος Jasnoor Singh Toor. Η λίστα με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι μεγάλη, ενώ δεν έγινε γνωστό εάν την ίδια τύχη θα έχουν και οι συνεπιβάτες του στο όχημα.

Η M4 κατασχέθηκε από την αστυνομία για 30 ημέρες, που είναι η μέγιστη ποινή που επιτρέπεται από την συγκεκριμένη πολιτεία σε αυτές τις συνθήκες. Η εγγύηση για τον οδηγό καταβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, αν και θα χρειαστεί να βγάλει νέα άδεια οδήγησης για να πάρει πίσω το αυτοκίνητό του.