Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στα παγωμένα Highlands της Σκωτίας, ένας άνδρας κατάφερε το απίστευτο: σήκωσε μια πέτρα 195 κιλών, γνωστή τοπικά ως «manhood stone».

Όχι, δεν πρόκειται για ένα ακόμη βίντεο για αναγνώριση ή επίδειξη στα social media, στο οποίο κάποιος κάνει κάτι παράξενο για τα views.

Πρόκειται για μία δοκιμασία βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Highlands.

Για αιώνες, οι λεγόμενες manhood stones (ή clach cuid fir στη γλώσσα των Γαελικών) υπήρξαν το απόλυτο τεστ ανδρείας, δύναμης και κοινωνικής αποδοχής.

Στα παλιά χρόνια, αν ένας νεαρός των Highlands ήθελε να αποδείξει ότι είναι «πολεμιστής», έπρεπε να σηκώσει τέτοια πέτρα μέχρι το ύψος της μέσης. Αν δεν τα κατάφερνε, επέστρεφε στη… γεωργία ή στην εξαιρετικά προηγμένη για την εποχή τέχνη του… κτηνοτρόφου.

Η ιστορία αυτών των λίθων είναι πλούσια όσο και οι θρύλοι που τις συνοδεύουν. Στη Σκωτία συναντώνται δεκάδες, καθεμιά με το δικό της όνομα και μύθο. Ανάμεσά τους η «Ultach», μια από τις πιο διάσημες, που ζυγίζει περί τα 208 κιλά και αποτελεί προσκύνημα για όσους δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον παραδοσιακό… αθλητισμό των Highlands.

Και βέβαια, δεν μπορεί κανείς να παραλείψει τον Tom Stoltman, τον «Βασιλιά των Βράχων» και παγκόσμιο πρωταθλητή strongman, ο οποίος έχει σηκώσει μια manhood stone βάρους 286 κιλών, γράφοντας ιστορία.

Η πρόσφατη προσπάθεια του Σκώτου στο βίντεο που ύψωσε την πέτρα των 195 κιλών δεν έγινε σε κάποιον επίσημο αγώνα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι.

Έγινε με την απλότητα και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει αυτές τις παραδόσεις εδώ και αιώνες. Μια κίνηση που θυμίζει τις εποχές όπου η δύναμη δεν αποδεικνυόταν με αθλητικά συμβόλαια και συνεχές κόπιασμα στο γυμναστήριο, αλλά με έναν βράχο που έπρεπε να σηκωθεί για να θεωρηθείς έτοιμος για μάχη – ή τουλάχιστον για να σε πάρουν στα σοβαρά.

Σήμερα, η κοινότητα της Scottish Stones of Strength κρατά ζωντανό αυτό το αρχέγονο τελετουργικό, καταγράφοντας τις πέτρες, τα βάρη και τους σύγχρονους τολμηρούς που συνεχίζουν να κρατούν με πείσμα την παράδοση.

Έτσι, ο άνδρας που σήκωσε την «manhood stone» των 195 κιλών δεν πρόσθεσε απλώς ένα ακόμη βίντεο στο διαδίκτυο – πρόσθεσε μια ακόμη σελίδα σε μια ιστορία που μετριέται σε χρόνια, αλλά και… σε κιλά.

Και, όπως λένε στα Highlands: «Αν μπορείς να σηκώσεις την πέτρα, μπορείς να σηκώσεις και τη μοίρα σου».

Για να είμαστε σωστοί με την ιστορία του αθλήματος όμως, το σήκωμα φυσικών πετρών είναι η πρώιμη άρση βαρών.

Εκτός από τη Σκωτία, από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα φυσικές πέτρες σήκωναν σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ισλανδία (όπου αναφέρονται ως steintökin ), στην Ιρλανδία, στη Χώρα των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία, στις Νήσους Φερόε, στην Ουαλία, στη βορειοδυτική Αγγλία με επίκεντρο την Κούμπρια , στην Ελβετία, στη νότια Γερμανία με επίκεντρο τη Βαυαρία , στην Αυστρία, στη Σκανδιναβία, στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μέρη της Ασίας όπως η Ιαπωνία.