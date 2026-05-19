Ένα πραγματικά σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στις ΗΠΑ, όταν μία νεαρή μητέρα αποφάσισε να μην σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της, έχοντας μάλιστα μέσα και τον 3χρονο γιο της. Η καταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο, με το όχημα να αναποδογυρίζει και το μικρό παιδί να βγαίνει μόνο του από το αυτοκίνητο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Άρκανσο των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα κόκκινο Dodge Charger για έλεγχο. Σύμφωνα με τις αρχές, η 23χρονη οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα που έφτασε περίπου τα 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 80 χλμ./ώρα.

Παραλίγο τραγωδία για ένα δίπλωμα

Το βίντεο από την κάμερα του περιπολικού δείχνει την καταδίωξη να εξελίσσεται σε επαρχιακό δρόμο, μέχρι τη στιγμή που περιπολικό ακουμπά το πίσω μέρος του Charger προκειμένου να το ακινητοποιήσει (pit maneuver). Το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο, βγαίνει εκτός δρόμου και αναποδογυρίζει μέσα σε χωράφι, μένοντας ανάποδα.Αυτό όμως που ακολουθεί είναι το πραγματικά συγκλονιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, ανοίγει η πίσω πόρτα και ο 3χρονος γιος της οδηγού βγαίνει μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα. Στο βίντεο φαίνεται εμφανώς τρομαγμένος και αποπροσανατολισμένος, ενώ τρέχει προς τους αστυνομικούς που προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Οι αστυνομικοί ακούγονται να φωνάζουν στη μητέρα πως «παραλίγο να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί», ενώ σύμφωνα με τις αρχές η γυναίκα παραδέχθηκε πως προσπάθησε να διαφύγει επειδή δεν διέθετε έγκυρο δίπλωμα οδήγησης.

Δεν τραυματίστηκε σωματικά το παιδί

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, το παιδί στάθηκε εξαιρετικά τυχερό και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η οδηγός συνελήφθη επί τόπου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, φυγή από αστυνομικό έλεγχο, οδήγηση με αναστολή άδειας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Μοιρασμένοι στα σχόλια

Το βίντεο της καταδίωξης και της ανατροπής κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να είναι ξανά μοιρασμένοι. Οι μισοί τα βάζουν με την μητέρα και οι άλλοι μισοί με την αστυνομία που δεν επέλεξε κάποιον άλλον τρόπο ακινητοποίησης, εφόσον υπήρχε ανήλικο παιδί στα καθίσματα.