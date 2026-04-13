Ένα τρομακτικό περιστατικό που καταγράφηκε από οικιακή κάμερα ασφαλείας, έρχεται να δείξει πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια απλή διαδρομή σε πύρινο εφιάλτη.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, ο αναβάτης χάνει μόνος του τον έλεγχο και η μηχανή αρχίζει να γλιστρά στο οδόστρωμα με μεγάλη ταχύτητα. Πολύ γρήγορα, προσκρούει και σχεδόν αμέσως τυλίγεται στις φλόγες, δημιουργώντας μια μικρή «πύρινη μπάλα». Ο αναβάτης εκτοξεύεται και σύρεται στην άσφαλτο, πριν σηκωθεί μέσα στον πανικό και προσπαθήσει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ είναι το πόσο κοντά εκτυλίσσεται το περιστατικό σε κατοικημένη περιοχή, με παιδιά να περπατούν στο σημείο και να τρέχουν για να σωθούν.

Παρότι οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αρκετές αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη ταχύτητα πριν την απώλεια ελέγχου, κάτι που σε συνδυασμό με μια πιθανή κακή εκτίμηση της στροφής, αποδείχθηκε καταστροφική. Πάντως, παραδόξως, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.