Ένα νέο περιστατικό βάζει ξανά στο στόχαστρο την Tesla και το σύστημα Full Self-Driving (FSD), μετά από ατύχημα με Cybertruck που κατέληξε σε μήνυση εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την υπόθεση που κατατέθηκε στο Τέξας, η οδηγός του Tesla Cybertruck υποστηρίζει ότι το όχημα κινούνταν με ενεργοποιημένο το FSD όταν, αντί να ακολουθήσει κανονικά τη στροφή πάνω σε μία υψηλή γέφυρα, συνέχισε ευθεία και αν δεν υπήρχε το τσιμεντένιο διαχωριστικό, θα είχε πέσει στο κενό.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σφοδρή σύγκρουση, με την οδηγό να τραυματίζεται. Η ίδια διεκδικεί αποζημίωση περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν λειτούργησε όπως διαφημίζεται.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το ηλεκτρικό pick-up να πλησιάζει την καμπή του δρόμου, αλλά αντί να την ακολουθήσει, να συνεχίζει σχεδόν ευθεία πριν πέσει με δύναμη πάνω στο στηθαίο. Η οδηγός φαίνεται να προσπαθεί να επέμβει, όμως είναι ήδη αργά.

‘TERRIFYING’: Dashcam video shows the moment a Tesla Cybertruck, allegedly operating in self-driving mode, nearly sent a Houston mom and her infant off a bridge before violently crashing into an overpass barrier. The woman claims she suffered multiple injuries from the incident… pic.twitter.com/DgcnHp2FtZ — Fox News (@FoxNews) March 17, 2026



Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών πιέσεων που δέχεται η Tesla σχετικά με τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Αν και το FSD θεωρείται ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα της αγοράς, στην πράξη παραμένει τεχνολογία επιπέδου 2, που απαιτεί συνεχή προσοχή από τον οδηγό. Ωστόσο, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ονομασία και η προώθηση του συστήματος δημιουργούν την εντύπωση πλήρους αυτονομίας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα με δεκάδες παρόμοια ατυχήματα όπου το FSD ήταν ενεργοποιημένο. Παραθέτουμε μερικά από τα πιο viral: