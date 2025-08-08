Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ήδη περάσαμε ένα έντονο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες κολλημένες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι μετεωρολόγοι λένε πως αναμένεται και δεύτερο στα τέλη του μήνα. Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω και οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε συνεχώς δροσερό νερό και χυμούς, ειδικά όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού ή οδηγούμε.

Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες, ένας αφυδατωμένος οδηγός έχει αντιδράσεις μεθυσμένου πίσω από το τιμόνι, δείχνοντας την επικινδυνότητα και την θολότητα του μυαλού. Έτσι, σχεδόν όλοι πρέπει να κουβαλάμε μαζί μας και στο αυτοκίνητο ένα μπουκάλι με νερό και να πίνουμε συχνά, υπάρχει όμως κάτι που πρέπει όλοι να προσέξουμε.

Ποτέ μην αφήσετε μπουκάλι του νερού μέσα στο αυτοκίνητο σε περίοδο καύσωνα

Ο λόγος είναι πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν μεγεθυντικός φακός, να συγκλίνει τις καυτές ακτίνες του ήλιου σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να δημιουργηθεί σπίθα και φωτιά.

Μάλιστα για την απόδειξη των παραπάνω, το πυροσβεστικό σώμα της Οκλαχόμα των Η.Π.Α. δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δείχνει στην πράξη πόσο εφικτό είναι να ξεκινήσει μία φωτιά από ένα μπουκάλι του νερού.

Εάν πρέπει να αφήσετε μπουκάλια στο αυτοκίνητο, τότε να τα αποθηκεύετε σε μέρος που δεν έχει άμεση επαφή με τις ακτίνες του ήλιου, κυρίως τις ημέρες του καύσωνα. Είναι ζωτικής πλέον σημασίας να μηδενίσουμε όλες τις πιθανότητες πρόκληση πυρκαγιάς.

Επίσης, η άμεση επαφή του πλαστικού μπουκαλιού με τις καυτές ακτίνες του ήλιου τους καλοκαιρινούς μήνες, βοηθάει στην ανάπτυξη αρκετά βλαβερών και επικίνδυνων βακτηρίων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν κάποιον μέχρι και στο νοσοκομείο.