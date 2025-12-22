Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους χάρτες της Google για να βρουν τη συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό τους. Άλλοι βασίζονται σε αυτούς για να εξερευνήσουν τον κόσμο από την άνεση του καναπέ τους. Μια συμμορία κλεφτών όμως από την Ινδία, ανακάλυψε ότι οι χάρτες Google Maps, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά αξιόπιστο εργαλείο για τον σχεδιασμό κλοπών (σπιτιών και Ι.Χ.)

Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, όταν μια τριάδα κλεφτών ανακάλυψε ότι οι Χάρτες της Google μπορούσαν να τους παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους επόμενους στόχους τους. Τα δεδομένα Street View, τα οποία περιλαμβάνουν εικόνες υψηλής ανάλυσης σε επίπεδο δρόμου, επέτρεψαν στους κλέφτες να επιθεωρήσουν τα σπίτια, τα ανοικτά γκαράζ, το περιβάλλον και να σχεδιάσουν την έξοδό τους διεξοδικά χωρίς να πάνε εκεί αυτοπροσώπως (κάτι που ίσως κινούσε υποψίες ή ενεργοποιούσε κάμερες). Οι Χάρτες Google επέτρεψαν στους κλέφτες να διεξάγουν το στάδιο του σχεδιασμού χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή τα πρόσωπά τους.

Η σπείρα απαρτιζόταν από τρεις Ινδούς, οι οποίοι ενώ σχεδίαζαν τις επιθέσεις τους σε διαφορετικές περιοχές, πάντα βασίζονταν στην ίδια τακτική για να μελετήσουν τους στόχους τους. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και οι τρεις τελικά ταυτοποιήθηκαν όταν εισέβαλαν σε ένα σπίτι εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα συναγερμού. Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει την ομάδα, ανακαλύπτοντας ότι η ίδια τριάδα ήταν υπεύθυνη για έξι παρόμοιες ληστείες τους τελευταίους μήνες.

Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης στους Χάρτες Google έχουν γίνει δίκοπο μαχαίρι, καθώς οι εγκληματίες ανακάλυψαν αυτήν την κακόβουλη χρήση των δεδομένων που αρχικά υποτίθεται ότι θα μας επέτρεπε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Ευτυχώς, η Google παρέχει στους χρήστες έναν τρόπο να προστατεύουν τα σπίτια τους. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία να θολώσει τα σπίτια τους στους Χάρτες Google και στο Street View. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η αλλαγή είναι μόνιμη, επομένως δεν μπορείτε να υποβάλετε δεύτερο αίτημα για να ξεθολώσετε το σπίτι σας μόλις δεν είναι πλέον ορατό στους Χάρτες Google.

Το Google Street View θολώνει αυτόματα ευαίσθητα δεδομένα, όπως πρόσωπα ανθρώπων και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων. Τα σπίτια θολώνονται μόνο κατόπιν αιτήματος.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το Google Maps χρησιμοποιείται για κακόβουλους σκοπούς. Μια παρόμοια περίπτωση συνέβη επίσης στην Ινδία νωρίτερα φέτος, όταν οι κλέφτες ανακάλυψαν ότι το Google Maps διαθέτει περισσότερα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό εξελιγμένων επιθέσεων εκτός από το Street View. Οι εγκληματίες έψαχναν για στόχους στο Street View και έψαχναν συγκεκριμένα στους χάρτες για σπίτια με τις πόρτες τους σε κοινή θέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούσαν να μπουν μέσα και στη συνέχεια να διαφύγουν πιο γρήγορα. Επιπλέον, ανέλυαν τους κοντινούς δρόμους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τη διαφυγή τους.

Εξέταζαν τα δεδομένα κυκλοφορίας και τα μοτίβα κυκλοφορίας του Google Maps, καθώς ήθελαν να βεβαιωθούν ότι θα μπορούσαν να φύγουν οδηγώντας χωρίς να κολλήσουν στην κίνηση.