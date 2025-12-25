Ακόμα και ο πιο διάσημος οδηγός των εορτών δεν γλίτωσε τον αστυνομικό έλεγχο φέτος τον Δεκέμβρη. Ο Άγιος Βασίλης “πιάστηκε” να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 90χλμ./ώρα που ήταν το όριο κεντρικού δρόμου στο Οχάιο, καθώς βιαζόταν να προλάβει τα δώρα.

Στο βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού (bodycam), φαίνεται πως ο ίδιος και η σύζυγός του άφησαν το έλκηθρο και τα ελάφια και επέλεξαν ένα Ford EcoSport για το ταξίδι τους αυτά τα Χριστούγεννα. Η θέα όμως ενός άνδρα με λευκή γενειάδα, κόκκινο μπουφάν και… υπερβολική ταχύτητα, δεν ήταν κάτι που ο αστυνομικός μπορούσε να αφήσει χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Όταν το όργανο της τάξης πλησίασε τον «Άγιο» , εκείνος αμέσως έσπευσε να εξηγήσει πως είναι νόμιμος κάτοχος άδειας οπλοφορίας, γεγονός που έκανε τον αξιωματικό να ξεσπάσει σε γέλια και να ξεκινήσει μια φιλική συζήτηση για την… ασυνήθιστη κατάσταση.

Ο οδηγός δεν αρνήθηκε ότι ξεπέρασε το όριο, παρέδωσε τα χαρτιά του και εξήγησε πως μαζί με τη σύζυγό του κατευθύνονταν προς την εργασία της κόρης τους για να σκορπίσουν χριστουγεννιάτικη χαρά.

Τελικά, παρά την υπερβολική ταχύτητα και την αρχική έκπληξη, ο αστυνομικός του ζήτησε απλά να μειώσει ταχύτητα, πριν τους αφήσει να συνεχίσουν το δρόμο τους. Η σύζυγος του Άγιου Βασίλη μάλιστα τράβηξε και μια φωτογραφία της απροσδόκητης συνάντησης, την οποία ο αστυνομικός ζήτησε να του στείλουν.

