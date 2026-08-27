Μία ομάδα μοτοσικλετιστών είχε σταματήσει στην άκρη για να βοηθήσει έναν αναβάτη που είχε πέσει, όταν ένα Toyota GR Corolla έχασε τον έλεγχο σε μία γρήγορη στροφή και βγήκε εκτός δρόμου, κατευθυνόμενο ουσιαστικά προς το μέρος τους. Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κράνους μοτοσικλετιστή και ευτυχώς είχε πολύ καλύτερη κατάληξη απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς βλέποντας το βίντεο.

Το GR Corolla πήγαινε… τέρμα

Το GR Corolla είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα hot hatch της Toyota. Με τετρακίνηση και έναν ισχυρό turbo κινητήρα, μπορεί να κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα σε μία ορεινή διαδρομή. Ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου φαίνεται πως είχε αποφασίσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές του. Στο βίντεο, το λευκό GR Corolla κινείται γρήγορα μπροστά από τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος ακολουθεί με μία Aprilia και καταγράφει τα πάντα. Όλα δείχνουν να εξελίσσονται φυσιολογικά μέχρι τη στιγμή που το Toyota φτάνει σε μία αριστερή στροφή.

Η ταχύτητα υπολογίζεται περίπου στα 115χλμ./ώρα

Ο οδηγός έχασε το πίσω μέρος, πατάει φρένο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανοίξει ακόμη περισσότερο την τροχιά του. Ένας από τους πίσω τροχούς περνά για λίγο πάνω από χώμα στην άκρη του δρόμου και ο οδηγός επιχειρεί να επαναφέρει το αυτοκίνητο. Η διόρθωση φαίνεται να είναι υπερβολική και το αυτοκίνητο εγκαταλείπει το οδόστρωμα, κατευθυνόμενο πλέον κατευθείαν προς μία ομάδα μοτοσικλετιστών.

Και τότε οι αναβάτες που ευτυχώς αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, τρέχουν να απομακρυνθούν από το σημείο και, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγουν το αυτοκίνητο. Το Toyota καταλήγει πάνω σε ένα δέντρο, παρασύροντας και αρκετές από τις σταθμευμένες μοτοσικλέτες.

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Ο λόγος για τον οποίο είχαν σταματήσει οι μοτοσικλετιστές

Σύμφωνα με σχόλιο ενός από τους αναβάτες στην αρχική ανάρτηση στο Instagram, η ομάδα είχε σταματήσει για να βοηθήσει έναν άλλο μοτοσικλετιστή που είχε ήδη πέσει στο ίδιο σημείο. Με άλλα λόγια, βρίσκονταν εκεί, ακριβώς επειδή προσπαθούσαν να βοηθήσουν κάποιον που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στη συγκεκριμένη στροφή. Ευτυχώς, κανένας από τους μοτοσικλετιστές δεν χτυπήθηκε από το GR Corolla, ενώ ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός του Toyota υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.