Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα μουσείο αυτοκινήτων κινηματογράφου στο Κολοράντο, βγάζει σε δημοπρασία περισσότερα από 60 οχήματα από τη συλλογή του. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται στο κοινή η ευκαιρία να αγοράσει μια σειρά από ωραία αυτοκίνητα από την ιστορία του Χόλιγουντ.

Η συλλογή προς πώληση περιλαμβάνει μια σειρά από οχήματα πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης όπως το Rubble Racer των Flintstones ή το βαν Sheep Dog από το Dumb and Dumber. Πωλείται επίσης το Ecto-1 από την ταινία Ghostbusters του 2016, μία από τις τέσσερις νεκροφόρες Cadillac Fleetwood του 1984 που κατασκευάστηκαν για την ταινία, το Ford Gran Torino του 1974 από το remake των Starsky and Hutch του 2004, πολλά αυτοκίνητα Fast and Furious και άλλα.

Το μουσείο δημοπρατεί επίσης περίπου 400 άλλα αντικείμενα, όπως αναμνηστικά ταινιών, vintage πινακίδες, αντλίες βενζίνης και άλλα κομμάτια της αυτοκινητιστικής κουλτούρας και ιστορίας του κινηματογράφου. Θα βρείτε ένα αντίγραφο βρετανικού τηλεφωνικού θαλάμου, μια παλιά οδοντιατρική καρέκλα και μια ηλεκτρική καρέκλα που χρησιμοποιήθηκε σε οθόνη από την ταινία American Horror Story: Asylum.

Η εταιρία που έχει και δημοπρατεί τα οχήματα, Rodz and Bodz, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017, από τον Zack Loffert, ως επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων για γάμους, ψυχαγωγία και άλλα. Με την πάροδο των ετών, προστέθηκαν αρκετά αυτοκίνητα στη συλλογή και έτσι η επιχείρηση έγινε παράλληλα και μουσείο.

Πριν κλείσει στις 3 Αυγούστου, το μουσείο είχε πάνω από 80 αυτοκίνητα σε έκθεση. από μια συλλογή άνω των 180. «Όταν μπαίνετε μέσα στο μουσείο, ουσιαστικά θα νιώθετε πως έχετεμπεί σε κινηματογραφικά πλατό. Θα νιώσετε κυριολεκτικά σαν να βρίσκεστε στο Χόλιγουντ».

Η δημοπρασία ξεκινά την Παρασκευή και υπάρχουν δύο καταχωρίσεις διαθέσιμες σε διάστημα δύο ημερών που μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.