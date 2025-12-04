Ο Βρετανός συλλέκτης και έμπορος αυτοκινήτων κατέχει και οδηγεί μερικά από τα σπουδαιότερα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η συλλογή του Kidston στο σύνολό της, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη με μία Lamborghini Countach LP400 Periscopio του 1977 να αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα highlight.

Η συγκεκριμένη έγινε viral, αφού έβαλε πλώρη μόνη της, έτσι ξαφνικά. Όπως δείχνουν και τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, κανείς δεν ήταν κοντά στο αυτοκίνητο, όταν εκείνο άρχισε να κινείται και τελικά να καταλήξει στο κεντρικό κτίριο-κάστρο;

Η πιθανή εξήγηση περιλαμβάνει την ιταλική καλωδίωση και τον υγρό σκωτσέζικο καιρό. Ο Kidston έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram:

«Η καλύτερη μας εικασία είναι βραχυκύκλωμα λόγω υπερβολικής υγρασίας… ή ένα σκωτσέζικο φάντασμα».

Ο Kidston πιστεύει ότι τα ηλεκτρονικά αναμίχθηκαν με τον υγρό αέρα. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο με ταχύτητα όταν συνέβη ένα πιθανό βραχυκύκλωμα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το αυτοκίνητο κινείται προς τα εμπρός, σταματάει και τελικά κινείται ξανά προς τα εμπρός.

Να θυμίσουμε πως στα 16 χρόνια παραγωγής της Countach, μόλις 1.983 μοντέλα πέρασαν την παραγωγή. Η συγκεκριμένη έκδοση Periscopio, είχε V12 κινητήρα απόδοσης 380 ίππων.