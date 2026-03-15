Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης, καταγράφηκαν σε διασταύρωση στη Νέα Υόρκη, όταν ένα SUV κυριολεκτικά απογειώθηκε και κατέληξε πάνω σε κτήριο, ενώ γύρω του βρίσκονταν πεζοί και διερχόμενα αυτοκίνητα. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, κανείς δεν τραυματίστηκε, κάτι που οι αυτόπτες μάρτυρες χαρακτήρισαν πραγματικό θαύμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα Acura MDX που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 80 ετών, κινείτο με ταχύτητα, όταν ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε σε νησίδα και εκτοξεύτηκε στον αέρα.

Το SUV πέρασε πάνω από τη διασταύρωση, αποφεύγοντας για λίγα μόλις μέτρα πεζούς και άλλα οχήματα, πριν καταλήξει πάνω σε σκαλωσιά, έξω από εστιατόριο. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές, φαίνεται καθαρά η στιγμή που το όχημα «πετάει» κυριολεκτικά στον αέρα, πριν καρφωθεί στην πρόσοψη του κτηρίου. Μάλιστα, το αυτοκίνητο πέρασε στον αέρα δίπλα από άλλα οχήματα, χωρίς να συγκρουστεί μαζί τους.

Ο οδηγός ήταν ο μοναδικός επιβάτης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν ακόμη τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας τόσο πιθανό λάθος χειρισμό, όσο και ενδεχόμενο μηχανικό πρόβλημα.