Ο Kimi Antonelli μπορεί να βρίσκεται ένα βήμα πριν γράψει ιστορία στη Formula 1 ως ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του αθλήματος, όμως ακόμη και ένας οδηγός αυτού του επιπέδου μπορεί να κάνει ένα λάθος… εκτός πίστας. Ο 20χρονος Ιταλός πρωταγωνίστησε σε ένα απρόοπτο περιστατικό στο Τέξας, όταν κατάφερε να χτυπήσει με μια Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé έναν ξύλινο φράχτη, λίγο πριν από το Grand Prix των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του Circuit of the Americas, όπου ο Antonelli και ο teammate του, George Russell, είχαν φτάσει με εξατομικευμένα μοντέλα Mercedes-AMG. Ο νεαρός Ιταλός φέρεται να επιχείρησε να κάνει burnout, χωρίς να αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη στην όπισθεν.

Μόλις πάτησε το γκάζι, η ισχυρή Mercedes κινήθηκε προς τα πίσω και χτύπησε τον ξύλινο φράχτη. Η ζημιά ήταν μικρή, αλλά η αντίδραση του Russell, ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό αυτοκίνητο, ήταν όλα τα λεφτά. Ο Βρετανός δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του, ενώ ο Antonelli φάνηκε να αιφνιδιάζεται από αυτό που μόλις είχε συμβεί. Ο Ιταλός, πάντως, δεν άφησε το μικρό ατύχημα να χαλάσει τη μέρα του. Αφού βρήκε τη σωστή σχέση στο κιβώτιο, έκανε τελικά burnout μπροστά στο κοινό, αυτήν τη φορά χωρίς να καταλήξει πάνω σε κάποιο εμπόδιο.

Από το παρκάρισμα στον θρίαμβο

Το πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι λίγες ώρες αργότερα ο Antonelli έδωσε την καλύτερη απάντηση μέσα στην πίστα. Ξεκινώντας από την pole position, διαχειρίστηκε εξαιρετικά τον αγώνα στο Austin και πήρε τη νίκη στο Grand Prix των ΗΠΑ, μπροστά από τον Charles Leclerc και τον Max Verstappen.

Ήταν η ένατη νίκη του στη φετινή σεζόν, σε μια χρονιά που εξελίσσεται σε προσωπικό θρίαμβο για τον νεαρό οδηγό της Mercedes. Πλέον, βρίσκεται πολύ κοντά στο να στεφθεί ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, με τον τίτλο να μπορεί να κριθεί στον επόμενο αγώνα, στο Μεξικό.