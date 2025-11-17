Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με το διαδίκτυο να … ανεβάζει και κατεβάζει Κυβερνήσεις πλέον, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός πως υπάρχουν νέα παιδιά που βγάζουν εκατομμύρια με το να καταστρέφουν supercars. Ήταν Αύγουστος του 2023 όταν σας ενημερώναμε για το φαινόμενο WhistlinDiesel, έναν Youtuber ο οποίος έχει 10 εκατομμύρια subscribers και σε εκείνο το βίντεό του, έβαλε φωτιά σε μία υπέροχη Ferrari F8, αξίας 400.000 δολαρίων (μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Ο 27χρονος Youtuber συνελήφθη στις 12 Νοεμβρίου με την κατηγορία της φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την αγορά εκείνης της Ferrari F8. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που, ο Detwiler και η εταιρεία του WhistlinDiesel, LLC «προσπάθησαν παράνομα να αποφύγουν ή να παρακάμψουν οποιονδήποτε φόρο οφειλόμενο στην πολιτεία του Τενεσί ύψους 500 δολαρίων ή περισσότερο».

Η κατηγορία για φοροδιαφυγή σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Ντέτγουιλερ (όπως είναι το πραγματικό του όνομα) δεν κατέβαλε φόρο πωλήσεων στην πολιτεία του Τενεσί για μια Ferrari F8 Tributo του 2020 που αγόρασε το 2023. Αυτό αποτελεί κακούργημα Κατηγορίας Ε, αν και ο Youtuber ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για τι συνελήφθη. Ο Ντέτγουιλερ βιντεοσκόπησε τη στιγμή που έξι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην ιδιοκτησία του και δημοσίευσε το υλικό στο Instagram του. Στο βίντεο, είπε ότι δεν γνώριζε για τι αφορούσε η κατηγορία της φοροδιαφυγής, προσθέτοντας ότι πλήρωσε όλους τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς φόρους του.

«Πάντα πλήρωνα όλους τους φόρους μου και ακόμα δεν είμαι σίγουρος για τι γίνεται όλο αυτό, δεν έλαβα καμία ειδοποίηση πριν από αυτό. Έχει οριστεί ημερομηνία δικαστικής διαμάχης και θα παρέχω συνεχώς ενημερώσεις».

Οδηγήθηκε στις φυλακές της Κομητείας, όπου παρέμεινε για μερικές ώρες, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αργότερα μέσα στην ημέρα, αφού φέρεται να κατέβαλε εγγύηση 20.000 δολαρίων. Ο YouTuber πρόκειται τώρα να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 19 Νοεμβρίου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των δύο κακουργημάτων φοροδιαφυγής – μία για τον ίδιο και μία για την εταιρεία του.

Είναι ενδιαφέρον ότι, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube τον Αύγουστο του 2023, η Ferrari F8 του φάνηκε να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας της Μοντάνα. Πολλά ακριβά αυτοκίνητα είναι καταχωρημένα στη Μοντάνα ως LLC, χάρη στους ελκυστικούς φορολογικούς νόμους για τους πλούσιους. Φαίνεται ότι η Πολιτεία του Τενεσί δεν συμφωνεί με αυτή την πρακτική και τώρα διώκει τον Ντέτγουιλερ για τα χρήματα που φέρεται να οφείλει επειδή δεν καταχώρησε το αυτοκίνητο στην πολιτεία κατοικίας του.

Το επίμαχο βίντεο που του έφερε εκατομμύρια αλλά και τον οδήγησε στη φυλακή

Στο βίντεο του Αυγούστου 2023, ο WhistlinDiesel εθεάθη να οδηγεί τη Ferrari με μεγάλη ταχύτητα σε ένα χωράφι με καλαμπόκι, μέχρι που το ιταλικό supercar τυλίχτηκε στις φλόγες.

Εκτός από την καμένη Ferrari F8, η λίστα με τα οχήματα που έχει καταστρέψει έως τώρα, περιλαμβάνει μια Mercedes-AMG G63 που σε πολλά βίντεο υποβλήθηκε σε ακραίες δοκιμασίες πριν συνθλιβεί, και μια Rolls-Royce Phantom VIII που έκοψε με ηλεκτρικό πριόνι πριν την καταστρέψει με καταστροφέα. Η λίστα με τα αυτοκίνητα-θύματα περιλαμβάνει επίσης δύο Nissan R32 Skyline GT-R, ένα Dodge Challenger SRT Hellcat, καθώς και πολλά άλλα, λιγότερο ακριβά, αυτοκίνητα και φορτηγά.