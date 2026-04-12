Ένα viral βίντεο έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ακόμα και η στιγμιαία απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, είναι αρκετή για να φέρει το απόλυτο χάος.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, το όλο συμβάν έχει μαγνητοσκοπηθεί από dashcam αυτοκινήτου το οποίο έχει σταματήσει προσωρινά στη ΛΕΑ, μετά από μικροεπαφή που είχε με προπορευόμενο όχημα. Η κάμερα συνεχίζει να τραβά όσο οι οδηγοί ανταλλάσσουν στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα το πλάνο “πιάνει” και τις υπόλοιπες λωρίδες του δρόμου.

Στην αριστερή λοιπόν λωρίδα, ενώ η κυκλοφορία δείχνει πυκνή αλλά ομαλή, ξαφνικά ένα κόκκινο I.X. (είτε λόγω ταχύτητας, είτε λόγω απροσεξίας), δεν βλέπει τα φρένα του μπροστινού και πέφτει πάνω του. Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάσταση ξεφεύγει. Τα οχήματα που ακολουθούν δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αλυσιδωτή καραμπόλα. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο δρόμος μετατρέπεται σε σκηνικό σύγκρουσης, με πάνω από 10 αυτοκίνητα να χτυπούν το ένα μετά το άλλο.

Οι συνθήκες του δρόμου φαίνεται να παίζουν ρόλο, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η πρόσφυση δεν ήταν η ιδανική, κάτι που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την αποφυγή της σύγκρουσης για τους οδηγούς που ακολουθούσαν. Πάντως η πρόσφυση δεν αποτελεί δικαιολογία, καθώς κανένας από τους οδηγούς δεν φαίνεται να κρατούσε σωστές αποστάσεις ασφαλείας.

Το περιστατικό είναι η απόλυτη υπενθύμιση του πόσο σημαντική είναι η απόσταση ασφαλείας και η σωστή ταχύτητα, ειδικά σε αυτοκινητόδρομο.

Καλή επιστροφή σε όλους, με ασφάλεια και πάντα ζώνη ασφαλείας!