Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης (με επίβλεψη) της Tesla, υποτίθεται ότι βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου και σταδιακά γίνεται όλο και καλύτερο στην αναγνώριση και την ανταπόκριση στα πάντα, από τα φανάρια μέχρι τους πεζούς. Αλλά με βάση ένα ακόμα νέο βίντεο, εξακολουθεί να δυσκολεύεται με αρκετά ζώα.

Σύμφωνα με την είδηση και το βίντεο που αναρτήθηκε στο φόρουμ Cybertruckownersclub, το νέο περιστατικό συνέβη καθώς το Tesla Cybertruck κινούνταν με ενεργοποιημένο το FSD, στα 72χλμ./ώρα. Το βίντεο δείχνει ένα κοτόπουλο να προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο και μόλις αντιλαμβάνεται το όχημα απογειώνεται, αλλά φαίνεται να μην υπολογίζει σωστά την ταχύτητα του και η σύγκρουση ήρθε. Αυτό που είναι περίεργο ωστόσο, είναι ότι το FSD προφανώς δεν πρόσεξε καν το ζώο. Αυτό εγείρει ένα καλό ερώτημα. Δεν θα έπρεπε το όχημα να αντιδράσει σε ένα τέτοιο συμβάν;

Αποδεικνύεται ότι τα μικρά ζώα μπορεί να είναι ένα τυφλό σημείο για την FSD. Ένα άλλο άτομο απάντησε στο παραπάνω βίντεο με μια δικιά του αντίστοιχη εμπειρία με μια κουκουβάγια, όπου το FSD πάλι δεν την αναγνώρισε, αλλά ευτυχώς πρόλαβε ο ίδιος και φρέναρε.

Μη ξεχνάμε και το απίστευτο περιστατικό με ολόκληρο ελάφι.

Ο ιδιοκτήτης ενός Tesla δημοσίευσε πρόσφατα στο X σχετικά με το συγκεκριμένο ατύχημα λέγοντας: «Χτύπησα το ελάφι με το Tesla μου. Το FSD δεν σταμάτησε, ακόμη και μετά το χτύπημα του ελαφιού το όχημα συνέχισε με πλήρη ταχύτητα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το αυτοκίνητο όχι μόνο δεν εντόπισε το ελάφι πριν από τη σύγκρουση, αλλά δεν αντιλήφθηκε ούτε την ίδια τη σύγκρουση και συνέχισε την πορεία του, μέχρι που ο ίδιος πάτησε το φρένο.

