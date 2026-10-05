Το Lincoln Town Car είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αμερικανικά πολυτελή sedan. Για 31 χρόνια και μέσα από τρεις γενιές αποτέλεσε συνώνυμο της αμερικανικής πολυτέλειας, έχοντας περάσει από τους δρόμους των ΗΠΑ σε αμέτρητα αντίτυπα. Υπάρχει όμως ένα Town Car που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και ο λόγος δεν είναι μόνο η ηλικία ή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Με χρυσό δράκο στην οροφή!

Το συγκεκριμένο μοντέλο εισήχθη στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024 και πλέον ετοιμάζεται να βρει νέο ιδιοκτήτη μέσω δημοπρασίας τον Νοέμβριο. Το πρώτο πράγμα που τραβά το βλέμμα είναι ένας εντυπωσιακός χρυσός δράκος, τοποθετημένος στην κορυφή της κατασκευής στο πίσω μέρος. Ο δράκος βρίσκεται πάνω σε μια κατασκευή που θυμίζει έντονα την οροφή παραδοσιακού ιαπωνικού ναού.

Οι χρυσές λεπτομέρειες και τα περίτεχνα μοτίβα συνεχίζονται σε ολόκληρη την κατασκευή, ενώ ακόμη και οι μεγάλες πίσω πόρτες, από τις οποίες τοποθετείται το φέρετρο, είναι διακοσμημένες με εντυπωσιακές παραστάσεις.

Μόλις 31.700χλμ.

Παρά τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε όλα αυτά τα χρόνια, το αυτοκίνητο φαίνεται πως δεν χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά. Το οδόμετρο γράφει μόλις 19.717 μίλια, δηλαδή περίπου 31.700 χιλιόμετρα. Αυτό αποτυπώνεται και στο εσωτερικό, το οποίο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Τα εργοστασιακά μαύρα καθίσματα έχουν παραμείνει στη θέση τους και εμφανίζουν κυρίως κάποιες ρωγμές και τσακίσεις από τον χρόνο, ενώ τα ξύλινα διακοσμητικά στο ταμπλό και στις πόρτες συμπληρώνουν την κλασική αμερικανική εικόνα.

V8 με 190 ίππους

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V8 της Lincoln, ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας που αποδίδει 190 ίππους και 359 Nm ροπής. Η ισχύς περνά στους τροχούς μέσω ενός τετρατάχυτου αυτόματου κιβωτίου.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι τι θα κάνει ο επόμενος ιδιοκτήτης

Θα συνεχίσει τη ζωή της ως νεκροφόρα; Θα καταλήξει σε κάποια συλλογή; Ή μήπως θα κυκλοφορεί κανονικά στους δρόμους, προκαλώντας βλέμματα και… απορίες; Ό,τι κι αν συμβεί, αν πάντως εμφανιστεί σε κάποιο car meet, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τραβήξει περισσότερα βλέμματα από αρκετά εξωτικά supercars.