Όλοι οι χρήστες των social, προσπαθούν, αλλά αδυνατούν να δώσουν εξήγηση στο συγκεκριμένο, ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό. Όπως βλέπετε στα πλάνα από dashcam άλλου αυτοκινήτου, ένα SUV στρίβει δεξιά σε μία μεγάλη διασταύρωση έχοντας πορτοκαλί φανάρι και όπως όφειλε, σταμάτησε να περάσουν οι πεζοί (που είχαν πράσινο) την διάβαση. Ενώ εκείνη την ώρα περνάει από μπροστά του ένας πατέρας με το παιδί του, ξαφνικά ο οδηγός πατάει γκάζι και τους παρασέρνει.

Ευτυχώς μετά από λίγο και με τις κόρνες άλλων οδηγών να ακούγονται, πάτησε φρένο και οι πεζοί γλύτωσαν τα χειρότερα.

Κακή ορατότητα, απροσεξία στα πεντάλ; απόσπαση προσοχής; Όλοι αναρωτιούνται τι μπορεί να έκανε τον οδηγό να παρασύρει τους πεζούς, αφού αρχικά είχε σταματήσει.

Όπως και να έχει πάντως, αυτό το περιστατικό είναι και μία υπενθύμιση του πόσο πιο επικίνδυνα είναι τα μεγάλα οχήματα εντός κατοικημένων περιοχών. Το μπροστινό μέρος του οχήματος είναι τόσο ψηλό και επίπεδο που ο άντρας σπρώχτηκε μπροστά (αντί να κυλήσει πάνω από το καπό και να μην απορροφήσει όλη την ενέργεια της σύγκρουσης), ενώ και το παιδί, ίσα που είναι ορατό στον οδηγό του αυτοκινήτου.

Εσείς τι πιστεύετε ότι έγινε;