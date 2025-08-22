Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όχι, δεν μπέρδεψε κάποιος το γκάζι με το φρένο και βρέθηκε η RR στη μέση της πισίνας. Αντιθέτως η ίδια η εταιρία σκαρφίστηκε αυτό το κόλπο, αποτελώντας μέρος των συνεχιζόμενων εορτασμών της βρετανικής μάρκας για τα 100ά γενέθλια της Phantom και αποτίωντας παράλληλα φόρο τιμής στον ρόλο του αυτοκινήτου στην ιστορία του ροκ εν ρολ.

Η εταιρεία εμπνεύστηκε από την (ανεπιβεβαίωτη έως σήμερα) ιστορία του θρυλικού ντράμερ των The WHO, Keith Moon. Η ιστορία λέει ότι κατά τη διάρκεια του πάρτι των 21ων γενεθλίων του, ο «Moon the Loon» όπως ήταν γνωστός, οδήγησε μια Rolls-Royce στην πισίνα του The Holiday Inn στο Φλιντ του Μίσιγκαν.

Οι αφηγήσεις της βραδιάς ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και είναι πιθανό κανένα αυτοκίνητο να μην πήγε τελικά για κολύμπι, αλλά παρ’ όλα αυτά η ιστορία έχει γίνει θρύλος. Ο Moon πέθανε το 1978, αλλά η 23η Αυγούστου 2025 θα ήταν τα 79α γενέθλιά του, οπότε τώρα τουλάχιστον μία Rolls-Royce σίγουρα κατέληξε βρεγμένη εξαιτίας του και προς τιμήν του.

Εκτός όμως από την παραπάνω ιστορία, η βρετανική μάρκα επέλεξε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και για έναν ακόμα λόγο. Φαίνεται πως το σημείο ήταν μέρος του φόντου σε μια φωτογραφία των Beatles που τραβήχτηκε τον Σεπτέμβριο του 1967, όταν το συγκρότημα το επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το The Magical Mystery Tour.

Ο John Lennon ήταν, φυσικά, ένας από τους πιο διάσημους ιδιοκτήτες Phantom μοντέλου και το 1972 αποκάλυψε το ψυχεδελικό κίτρινο Phantom V του. Αμέτρητοι άλλοι θρύλοι της μουσικής έχουν παίξει ρόλο στην ιστορία του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των Duke Ellington, Fred Astaire, Count Basie, Elvis Presley, Sir Elton John και Snoop Dogg. Σήμερα, η Rolls-Royce αναφέρεται σε τραγούδια ραπ και χιπ χοπ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μάρκα αυτοκινήτου.

«Από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ μέχρι την άνοδο του χιπ χοπ, τα τελευταία 100 χρόνια, οι μουσικοί καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τη Phantom για να προβάλουν την ταυτότητά τους και να αμφισβητήσουν τις συμβάσεις», δήλωσε ο Chris Brownridge, Διευθύνων Σύμβουλος της Rolls-Royce. «Τα αυτοκίνητά τους συχνά γίνονταν αυτοτελή εμβλήματα, με μια διαχρονική θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.