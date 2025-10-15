Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Το νέο τεχνολογικό λογισμικό έχει αλλάξει τις προσδοκίες των καταναλωτών από τα σημερινά οχήματα και η ύπαρξη της ηλεκτροκίνησης, ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες. Οι οθόνες, η συνδεσιμότητα, τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και η αυτονομία αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες σκέφτονται και σχεδιάζουν τα οχήματα του αύριο.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο έργο για μια αυτοκινητοβιομηχανία να προσπαθήσει να προβλέψει τι μπορεί να θέλουν οι καταναλωτές ή τι μπορεί να προσφέρουν οι ανταγωνιστές της, αλλά η Cadillac έχει μάλλον βρει το επόμενο βήμα.

Το τελευταίο concept της, Elevated Velocity, είναι γεμάτο με τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές ιδέες, με τη Cadillac να μαζεύει feedback για το τι θα θέλουν οι αγοραστές σε 10 με 15 χρόνια από σήμερα.

Το concept λοιπόν (μεταξύ πολλών άλλων), διαθέτει ενσωματωμένους βιομετρικούς αισθητήρες που παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό, το οξυγόνο και το άγχος. Η Cadillac σχεδίασε την ιδέα για να βοηθήσει στην αναπνοή και τη χαλάρωση ενώ το αυτοκίνητο οδηγείται μόνο του (εάν παρατηρηθεί αυτξημένος καρδιακός παλμός και στρες, τότε το AI προτείνει τεχνικές αναπνοής για ηρεμία), αν και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς η εταιρεία θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνολογία σε ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης της υγείας.

“Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συλλέξουμε τα βιομετρικά δεδομένα”, δήλωσε ο Nesbitt, αντιπρόεδρος της General Motors.”Πώς μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν; Μας ενδιαφέρει πολύ να κατανοήσουμε, να μελετήσουμε και να βρούμε λύσεις για το πώς να προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στον πελάτη, ενώ το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία αυτόνομης οδήγησης”.

Η αλήθεια είναι πως ήδη τα κινητά και τα έξυπνα ρολόγια μας, προσφέρουν βιομετρικές τιμές παρακολουθώντας ακόμα και την ποιότητα του ύπνου μας. Πλέον με τα αυτοκίνητα να είναι πιο hi-tech απο ποτέ, πιθανότατα στο άμεσο μέλλον θα δούμε κάτι παρόμοιο και σε αυτά. Εξάλλου σε ένα μέλλον με πλήρως ηλεκτρικά και σε μεγάλο βαθμό αυτοκινούμενα οχήματα, οι παραπάνω πληροφορίες (ειδικά όταν είναι υγείας), είναι ευπρόσδεκτες. Ή μήπως όχι;