Όσο οι πόλεις γεμίζουν όλο και περισσότερο με αυτοκίνητα, τόσο οι σχεδιαστές ψάχνουν πιο ακραίες λύσεις για το μέλλον της μετακίνησης. Και κάπου εδώ εμφανίζεται το “MicroFold”, ένα φουτουριστικό concept που όταν παρκάρει… διπλώνει τον εαυτό του ώστε να πιάνει πολύ λιγότερο χώρο.

Το συγκεκριμένο concept δημιουργήθηκε από τον Βρετανό designer Amaan Mukadam και στοχεύει αποκλειστικά στις πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις, εκεί όπου η εύρεση θέσης στάθμευσης έχει εξελιχθεί σε καθημερινό εφιάλτη.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι φυσικά ο μηχανισμός μεταμόρφωσης. Όταν κινείται κανονικά στον δρόμο, το MicroFold ανοίγει το πίσω μέρος του ώστε να δημιουργείται καμπίνα για έναν επιβάτη. Όταν όμως φτάσει στον προορισμό του, οι πίσω τροχοί πλησιάζουν μεταξύ τους και ολόκληρο το αμάξωμα «μαζεύεται» προς τα μέσα, μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμά του στο παρκάρισμα.

Η αισθητική του θυμίζει κάτι ανάμεσα σε origami και ο δημιουργός του παραδέχεται πως εμπνεύστηκε από την ιαπωνική τέχνη διπλώματος χαρτιού, με το όχημα να αλλάζει κυριολεκτικά σχήμα ανάλογα με τη χρήση του.

Το concept είναι αμιγώς ηλεκτρικό και σύμφωνα με τα σχέδια θα λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς οδηγό. Ο χρήστης θα μπορεί να καλεί ένα διαθέσιμο MicroFold μέσω εφαρμογής, να επιλέγει προορισμό και το όχημα θα τον μεταφέρει μόνο του. Κάτι σαν Uber… αλλά χωρίς οδηγό και με όχημα που διπλώνει μόνο του.Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως μετά τη διαδρομή, το ίδιο το όχημα θα πηγαίνει αυτόνομα για φόρτιση ή αποθήκευση, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο χάρη στον folding μηχανισμό του.

\Βέβαια, όπως συμβαίνει με πολλά τέτοια projects, το MicroFold προς το παρόν υπάρχει μόνο ως ψηφιακό concept. Δεν υπάρχουν σχέδια παραγωγής ούτε τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτονομία, μπαταρία ή επιδόσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα πίσω από αυτό δείχνει προς τα πού ίσως κινηθεί η αστική μετακίνηση τα επόμενα χρόνια.

Εμείς πάντως πιστεύουμε πως εάν μία πόλη χρησιμοποιούσε αποκλειστικά παρόμοια μέσα μικροκινητικότητας, τότε ναι θα είχε αρκετό νόημα κάτι σαν το MicroFold. Τώρα σε δρόμους με SUV δύο τόνων, το ρίσκο σοβαρού ατυχήματος είναι τεράστιο. Εσείς τι πιστεύετε;