Οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης είναι για τους περισσότερους νέους μια αγχωτική διαδικασία. Για τον 17χρονο Matt, όμως, η συγκεκριμένη ημέρα είχε έναν επιπλέον παράγοντα που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος. Το αυτοκίνητο με το οποίο πήγε να εξεταστεί ήταν μία Bugatti Chiron.

Ο YouTuber TheStradman παρέλαβε τον Matt από το σχολείο του και μαζί κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου ο 17χρονος θα έδινε την πρακτική εξέταση οδήγησης.

Πρώτα ο έλεγχος και μετά… η Chiron στον δρόμο

Πριν ξεκινήσει η εξέταση, η Chiron έπρεπε να περάσει τον απαραίτητο έλεγχο ασφαλείας του οχήματος. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ο Matt κάθισε πίσω από το τιμόνι της Bugatti και βγήκε στον δρόμο, έχοντας δίπλα του τον εξεταστή. Για να καταγραφεί μάλιστα ολόκληρη η εμπειρία, τοποθετήθηκε κάμερα στο πίσω μέρος της Chiron, προσφέροντας ουσιαστικά στους θεατές μια θέση στην «πίσω σειρά» του αυτοκινήτου. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώτη του εξέταση οδήγησης και το αυτοκίνητο μόνο… συνηθισμένο δεν ήταν, ο Matt εμφανίστηκε ιδιαίτερα ψύχραιμος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η μοναδική παρατήρηση του εξεταστή

Όταν ολοκληρώθηκε η εξέταση, ο εξεταστής ανακοίνωσε στον 17χρονο το αποτέλεσμα. Η Chiron δεν του κόστισε το δίπλωμα, αν και υπήρξε μία μικρή παρατήρηση. «Η μόνη παρατήρηση ήταν ότι σε ένα σημείο η επιτάχυνσή σου ήταν λίγο απότομη», του εξήγησε ο εξεταστής, ο οποίος μετά από λίγο του ανακοίνωσε πως πέρασε τις εξετάσεις.

Ο Matt λοιπόν κατάφερε να πάρει το δίπλωμά του οδηγώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές και ισχυρές Bugatti που έχουν κατασκευαστεί. Και όπως ήταν φυσικό, η επιτυχία έπρεπε να γιορταστεί. Η πρώτη στάση μετά την εξέταση ήταν ένα McDonald’s Drive-Thru, όπου ο νέος οδηγός γιόρτασε την απόκτηση του διπλώματός του με τον TheStradman.

1.600 ίπποι για… μάθημα οδήγησης

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν δούμε τι ακριβώς είχε στα χέρια του ο 17χρονος. Η Bugatti Chiron εφοδιάζεται με έναν 8λίτρο W16 κινητήρα με τέσσερα turbo, ο οποίος αποδίδει 1500 ίππους. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 420χλμ./ώτα ενώ για το 0-100 χρειάζεται μόλις 2,4 δευτερόλεπτα. Η Chiron διαθέτει πέντε προγράμματα οδήγησης: Lift, EB, Autobahn, Handling και Top Speed, ενώ η τιμή εκκίνησής της αναφέρεται στα 3 εκατ. δολάρια.