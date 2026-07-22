Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε καραμπόλα με τουλάχιστον 10 οχήματα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα Tesla Cybertruck, το οποίο υπέστη τόσο μεγάλη ζημιά ώστε το πίσω τμήμα του αποσπάστηκε από την καμπίνα, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών Αρχών, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό μεταφορών έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε διαδοχικά αρκετά οχήματα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε εγκλωβίστηκαν επιβάτες σε διαφορετικά αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Το Cybertruck διαλύθηκε, αλλά η καμπίνα έμεινε ακέραιη

Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το Cybertruck κυριολεκτικά κομμένο στα δύο, με την καρότσα να έχει αποκοπεί από το εμπρός τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, η καμπίνα των επιβατών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ακέραιη. Συνολικά 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαροί ή απειλητικοί για τη ζωή τραυματισμοί.

Η εικόνα προκάλεσε μεγάλη συζήτηση



Το περιστατικό έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το Cybertruck είχε παρουσιαστεί από την Tesla ως ένα από τα πιο ανθεκτικά οχήματα που έχει κατασκευάσει.

Οι εικόνες με το όχημα κομμένο στα δύο προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με το πώς προκλήθηκε τόσο εκτεταμένη ζημιά. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί σχολίασαν ότι, παρά την καταστροφή του οχήματος, το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως οι επιβάτες γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αστυνομικές αρχές του Μέριλαντ συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και τα αίτια που οδήγησαν το φορτηγό να χάσει τον έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ταχύτητες ή τις ακριβείς δυνάμεις που αναπτύχθηκαν κατά τη σύγκρουση.