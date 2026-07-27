Υπάρχουν άνθρωποι που βελτιώνουν τα αυτοκίνητα τους για να γίνουν πιο γρήγορα, πιο δυνατά ή πιο εντυπωσιακά. Και υπάρχει και ο Ιταλός μηχανικός Andrea Marazzi, ο οποίος αποφάσισε να δημιουργήσει το στενότερο Fiat Panda που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με… οφθαλμαπάτη. Από μπροστά θυμίζει κανονικό Panda, όμως μόλις το δεις από το πλάι καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια κατασκευή που αψηφά κάθε λογική.

Μόλις 50 εκατοστά πλάτος

Το μοναδικό αυτό Panda έχει πλάτος περίπου 50 εκατοστά. Στην πράξη είναι τόσο στενό, ώστε ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να καθίσει στο εσωτερικό του, ενώ το αμάξωμα θυμίζει περισσότερο… ποδήλατο με καμπίνα παρά τετράτροχο όχημα.

Παρόλα αυτά, διαθέτει τιμόνι, φώτα, τροχούς και ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τελική ταχύτητα τα 15χλμ./ώρα, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια στατική κατασκευή.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος δουλειάς

Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά τμήματα από ένα παλιό Fiat Panda, τα οποία τροποποιήθηκαν εκτενώς ώστε να αποκτήσει τις πρωτόγνωρες διαστάσεις του. Το project απαίτησε περίπου 12 μήνες εργασίας, με στόχο όχι την πρακτικότητα αλλά την απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η φαντασία σε συνδυασμό με την τεχνική γνώση.

Έγινε αμέσως viral

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Το αλλόκοτο Panda παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ Panda a Pandino στην Ιταλία και μέσα σε λίγες ώρες οι εικόνες και τα βίντεό του έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Και όχι άδικα. Δεν είναι κάθε μέρα που βλέπεις ένα αυτοκίνητο να είναι τόσο στενό, που να χωράει μέχρι και στο χωλ του σπιτιού.

Πηγή: Carscoops.com