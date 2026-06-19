Αν πιστεύετε ότι τα LEGO είναι μόνο για παιδιά, η LEGO και η Koenigsegg έχουν διαφορετική άποψη. Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας πλήρους μεγέθους Koenigsegg Sadair’s Spear από LEGO Technic, η οποία όχι μόνο κινείται κανονικά, αλλά κατάφερε να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο κατασκευασμένο από τα διάσημα πλαστικά τουβλάκια.

Το εντυπωσιακό δημιούργημα παρουσιάστηκε στο Goodwood της Αγγλίας, εκεί όπου κάθε χρόνο διεξάγεται το διάσημο Festival of Speed. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο Markus Lundh, επίσημος δοκιμαστής της Koenigsegg, ο οποίος κατάφερε να φτάσει τα 111 χλμ./ώρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για αυτοκίνητο LEGO πλήρους κλίμακας. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ένα LEGO Technic McLaren P1, το οποίο είχε φτάσει μόλις τα 50 χλμ./ώρα περίπου. Με άλλα λόγια, το σουηδικό hypercar από τουβλάκια κατάφερε να υπερδιπλασιάσει την προηγούμενη κορυφαία επίδοση.

Σχεδόν δύο τόνοι και πάνω από 327.000 κομμάτια

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ίσως δεν είναι καν η ταχύτητα. Το μοντέλο κατασκευάστηκε από 327.906 κομμάτια LEGO και ζυγίζει σχεδόν 1.800 κιλά. Από αυτά, περίπου 400 κιλά είναι πραγματικά LEGO στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο βάρος προέρχεται από το πλαίσιο, τα μηχανικά μέρη και τα συστήματα που επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κινείται με ασφάλεια.

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Η ανάπτυξή του απαίτησε περισσότερες από 9.400 ώρες εργασίας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική συναρμολόγηση. Μάλιστα, οι μηχανικοί δεν περιορίστηκαν μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά ενσωμάτωσαν και λειτουργικά στοιχεία που συναντάμε στο πραγματικό αυτοκίνητο. Ένα από αυτά είναι το περίφημο «Ghost Mode» της Koenigsegg. Με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες, το καπό και οι καθρέπτες, ακριβώς όπως συμβαίνει στο πραγματικό hypercar.

Βασίζεται στη Sadair’s Spear των 1.625 ίππων

Το αυτοκίνητο που επέλεξε η LEGO δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για την Koenigsegg Sadair’s Spear, την πιο ακραία και σκληροπυρηνική εκδοχή της οικογένειας Jesko. Το πραγματικό μοντέλο διαθέτει V8 twin-turbo κινητήρα 5,0 λίτρων με απόδοση έως 1.625 ίππους όταν χρησιμοποιεί καύσιμο E85, ενώ η παραγωγή του περιορίζεται σε μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως.

Φυσικά, το LEGO αντίγραφό του δεν διαθέτει τέτοια ισχύ. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι κατάφερε να κινηθεί με τριψήφια ταχύτητα χωρίς να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια είναι από μόνο του ένα μικρό μηχανικό θαύμα.

Και για όσους δεν έχουν χώρο στο γκαράζ…

Η κατασκευή του πλήρους μεγέθους μοντέλου έγινε για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear (69 εκατ. μήκος) . Το συλλεκτικό σετ αποτελείται από 4.104 κομμάτια και περιλαμβάνει λειτουργικό V8 κινητήρα, κιβώτιο εννέα σχέσεων, ανάρτηση και το χαρακτηριστικό Ghost Mode. Η διάθεσή του ξεκινά στις αρχές Ιουλίου για τους φίλους των hypercars και των LEGO.

Το βέβαιο είναι ότι η LEGO έχει δημιουργήσει κατά καιρούς εντυπωσιακά αυτοκίνητα σε φυσικό μέγεθος. Ωστόσο, κανένα μέχρι σήμερα δεν είχε κινηθεί τόσο γρήγορα.