Αν νομίζεις ότι στα αυτοκίνητα τα έχουμε δει όλα… γελιέσαι, καιώς πλέον μπαίνει στο παιχνίδι κάτι που κανείς δεν περίμενε. Τουαλέτα!

Η κινεζική εταιρεία Seres κατοχύρωσε πατέντα για ένα σύστημα «in-car toilet», το οποίο κρύβεται κάτω από το κάθισμα και εμφανίζεται όταν… χρειαστεί. Και ναι, μιλάμε για κανονική χρήση εν κινήσει.

Η λογική είναι απλή και ταυτόχρονα σοκαριστική

Με το πάτημα ενός κουμπιού ή ακόμα και με φωνητική εντολή, η τουαλέτα «βγαίνει» σαν συρτάρι από κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, χωρίς να επηρεάζει τον χώρο της καμπίνας όταν δεν χρησιμοποιείται. Το σύστημα περιλαμβάνει δεξαμενή συλλογής αποβλήτων, η οποία αδειάζει χειροκίνητα, παρόμοια με αυτές που υπάρχουν σε τροχόσπιτα. Και επειδή… κανείς δεν θέλει εκπλήξεις, έχει προβλεφθεί και σύστημα εξαερισμού με ανεμιστήρα και σωλήνα εξαγωγής, ώστε να περιορίζονται οι οσμές.

Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν είναι η ίδια η ιδέα. Είναι το γιατί

Η συγκεκριμένη τεχνολογία στοχεύει σε μεγάλες διαδρομές, camping ή περιπτώσεις όπου ο οδηγός και οι επιβάτες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε στάση. Με απλά λόγια: λύση για όταν… δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρότι η πατέντα έχει ήδη εγκριθεί στην Κίνα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι θα περάσει στην παραγωγή. Και ίσως αυτό να λέει πολλά. Γιατί πέρα από την τεχνική υλοποίηση, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το ψυχολογικό.

Η ιδέα να χρησιμοποιείς τουαλέτα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ειδικά με άλλους επιβάτες γύρω, δημιουργεί ένα επίπεδο αμηχανίας που καμία τεχνολογία δεν μπορεί εύκολα να λύσει.