Υπάρχουν τροχαία ατυχήματα που όταν βλέπεις τις φωτογραφίες, θεωρείς δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχουν επιζώντες. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στην Πολωνία, με πρωταγωνιστή ένα Toyota C-HR, το οποίο κυριολεκτικά έγινε «σάντουιτς» ανάμεσα σε δύο βαρέα φορτηγά.

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος είναι σοκαριστικές. Το ιαπωνικό SUV βρέθηκε κάτω από τις πίσω ρόδες μιας νταλίκας και δέχθηκε τεράστιες δυνάμεις συμπίεσης, με αποτέλεσμα το αμάξωμά του να παραμορφωθεί σε βαθμό που δύσκολα αναγνωρίζεται το μοντέλο.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι δύο επιβάτες κατάφεραν να επιβιώσουν.

Οι διασώστες δεν πίστευαν στα μάτια τους

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο DK11, κοντά στην περιοχή Garbatka της Πολωνίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Toyota C-HR ήταν σταματημένο και βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό. Ένα δεύτερο φορτηγό που ακολουθούσε από πίσω, δε φρέναρε ποτέ, και έσπρωξε με απίστευτη δύναμη το SUV κάτω από τις ρόδες του μπροστινού.

Οι πυροσβέστες και οι διασώστες χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το παραμορφωμένο όχημα.

Αν και τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, κάτι που χαρακτηρίστηκε σχεδόν θαύμα, αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το αυτοκίνητο. Οι τοπικές Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Όταν η παθητική ασφάλεια κάνει τη διαφορά

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της σημασίας των σύγχρονων προτύπων παθητικής ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι το Toyota C-HR υπέστη τεράστιες ζημιές, ο κλωβός ασφαλείας της καμπίνας φαίνεται πως διατήρησε αρκετό ζωτικό χώρο για τους επιβάτες, σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή τους.

Και μπορεί το αυτοκίνητο να καταστράφηκε ολοσχερώς, όμως το γεγονός ότι οι επιβάτες βγήκαν ζωντανοί από ένα τέτοιο ατύχημα, είναι ίσως η πιο ισχυρή απόδειξη του πόσο έχουν εξελιχθεί τα σύγχρονα συστήματα προστασίας των οχημάτων.