Ένας οδηγός ρυμουλκού στη Φλόριντα των Η.Π.Α. αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες καθώς φαίνεται να “σήκωσε” αυτοκίνητο με ένα τετράχρονο κορίτσι ακόμα μέσα. Μάλιστα το συμβάν συνέβη μέρα μεσημέρι με δεκάδες μάρτυρες, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την στιγμή που ο πατέρας έτρεξε πίσω από το γερανό φωνάζοντας απεγνωσμένα, καθώς αυτό μετέφερε το αυτοκίνητό του με την κόρη του ακόμα μέσα. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή έξω από εστιατόριο στο Sunrise της Φλόριντα με τον πατέρα του παιδιού να είχε παρκάρει παράνομα για περίπου δύο λεπτά ώστε να παραλάβει την παραγγελία του, αφήνοντας το μικρό του παιδί χωρίς επίβλεψη στο πίσω κάθισμα.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένα ρυμουλκό που οδηγούσε ο Sergio Suarez, ο οποίος σχεδόν αμέσως σήκωσε το παράνομα παρκαρισμένο σεντάν. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το όχημα είχε απομακρυνθεί, όσο ο πατέρας έτρεχε από πίσω φωνάζοντας ότι η κόρη του ήταν ακόμα μέσα. Σύντομα, το ρυμουλκό μπήκε σε έναν κεντρικό δρόμο και το κορίτσι πήδηξε έξω, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύματα στο χέρι και το γόνατο.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και κάλεσαν τον Suarez από την All-Ways Towing & Storage, δίνοντάς του οδηγίες να επιστρέψει. Αφού επέστρεψε στο σημείο και άφησε το αυτοκίνητο, φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη.

Αφού πέρασε μια νύχτα στη φυλακή, ο Σουάρες εμφανίστηκε στο δικαστήριο εγγυήσεων. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, «έλεγξε το όχημα τρεις φορές πριν το ρυμουλκήσει. Δεν υπήρχε παιδί μέσα», επέμεινε. Ο δικηγόρος δήλωσε επίσης ότι ο Σουάρες συνοδευόταν από έναν συνάδελφό του, που περιγράφεται ως «παρατηρητής», ο οποίος επίσης κοίταξε μέσα στο όχημα πριν το συνδέσουν. Σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, κανένας από τους δύο δεν είδε το παιδί.

Προεδρεύοντας της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής Κόρεϊ Φρίντμαν δεν φάνηκε πεπεισμένος. «Δεν μου φαίνεται λογικό», είπε, «εάν δεν υπήρχε κανένα παιδί, τότε ποιος πήδηξε μέσα από το σεντάν;».