Σύμφωνα με ξένα ρεπορτάζ, ένα Tesla Cybertruck τούμπαρε ενώ κινούταν σε χωμάτινη πίστα αγώνων. Το αυτοκίνητο δείχνει πλέον σε κατεστραμμένη κατάσταση με ελάχιστες ελπίδες για επισκευή.

Εάν οι αναφορές είναι ακριβείς, αυτό το ηλεκτρικό pick-up δεν είναι απλώς σπάνιο στην αφρικανική χώρα. Ήταν το μόνο Cybertruck στην Ουγκάντα, ιδιωτικά εισαγόμενο και πιθανότατα το καμάρι του ιδιοκτήτη του μέχρι τώρα.

Είτε επρόκειτο για ένα ανάχωμα στην εσωτερική πλευρά της στροφής είτε απλώς για το βάρος ενός τεράστιου οχήματος που προσπαθούσε να μπει σε μια κλειστή στροφή με μεγάλη ταχύτητα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Με βάση βίντεο από τα επακόλουθα, είναι σαφές ότι το φορτηγό θα χρειαστεί σημαντικές επισκευές αν ποτέ επιστρέψει στο δρόμο. Σχεδόν κάθε κομμάτι γυαλιού είναι σπασμένο. Η οροφή είναι τσαλακωμένη και πολλά από τα κομμάτια είναι κατεστραμμένα ανεπανόρθωτα.

Δεδομένου ότι η Ουγκάντα ​​δεν έχει αντιπροσώπους Tesla, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια λύση για την διάσωση του.

Το σημείο του ατυχήματος, η πίστα αγώνων Garuga, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη Βικτώρια, χρησιμοποιείται συχνά για περιστασιακές εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού και οδήγηση αναψυχής παρά για επαγγελματικούς αγώνες. Οι συνθήκες της επιφάνειας, η ταχύτητα και οι πληροφορίες του οδηγού παραμένουν άγνωστες και δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση που να εξηγεί ακριβώς τι προκάλεσε την ανατροπή. Ας ελπίσουμε ότι όλοι βγήκαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Πηγή: Carscoops, ClaudeVillem, 360 News UG