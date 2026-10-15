Η φινλανδική Valtra έστειλε το νέο T236 στην πίστα Red Bull Ring της Αυστρίας, εκεί όπου διεξάγεται το Grand Prix της Formula 1. Το αποτέλεσμα; Ένας γύρος σε 3 λεπτά και 36,4 δευτερόλεπτα, με το τρακτέρ να φτάνει τα 87 χλμ./ώρα στη μεγάλη ευθεία της πίστας.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη δοκιμή που δείχνει τις δυνατότητες του γεωργικού μηχανήματος σε ελεγχόμενες συνθήκες, μακριά από την καθημερινή του εργασία. Η Valtra και η Nokian Tyres κατέγραψαν την προσπάθεια σε βίντεο, με το εγχείρημα να παρουσιάζεται ως ρεκόρ γύρου για τρακτέρ στο συγκεκριμένο σιρκουί.

Ένας εξακύλινδρος diesel με 245 ίππους και 1.184 Nm

Το Valtra T236 εξοπλίζεται με τον κινητήρα AGCO Power CORE75, έναν εξακύλινδρο diesel χωρητικότητας 7,5 λίτρων. Η ισχύς φτάνει τους 245 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 1.184 Nm. Πρόκειται για αριθμό που θα έκανε ακόμη και αρκετά επιβατικά αυτοκίνητα να ζηλέψουν, αν και εδώ ο στόχος δεν είναι η εκρηκτική επιτάχυνση, αλλά η δυνατότητα να κινείται και να εργάζεται το τρακτέρ με μεγάλα φορτία.

Η μετάδοση μπορεί να είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη CVT ή powershift 10 σχέσεων, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η Valtra αναφέρει ότι η νέα σειρά μπορεί να φτάσει σε ταχύτητα μεταφοράς έως 57 χλμ./ώρα, ανάλογα με την έκδοση και τις προδιαγραφές της κάθε αγοράς.

Με 87 χλμ./ώρα στην πίστα της Formula 1

Στο βίντεο της προσπάθειας, το T236 βγαίνει στην πίστα και ακολουθεί τη γραμμή αγωνιστικής οδήγησης στις στροφές του Red Bull Ring. Βέβαια, οι ταχύτητες απέχουν πολύ από εκείνες των μονοθεσίων της Formula 1, όμως το θέαμα ενός γεωργικού μηχανήματος να κινείται σε μια τέτοια πίστα είναι από μόνο του ξεχωριστό.

Στο τέλος της μεγάλης ευθείας, η ένδειξη του μετρητή ταχύτητας φτάνει τα 87 χλμ./ώρα, με τον γύρο να ολοκληρώνεται σε 3 λεπτά και 36,4 δευτερόλεπτα.

Γιατί το έκανε αυτό η Valtra;

Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στην προβολή. Ένα τρακτέρ που ολοκληρώνει γύρο σε πίστα της Formula 1 αποτελεί έναν πρωτότυπο τρόπο να τραβήξει την προσοχή σε μια νέα γενιά γεωργικών μηχανημάτων, αναδεικνύοντας την ισχύ, την τεχνολογία και τις δυνατότητες της σειράς. Στην πραγματική ζωή, βέβαια, το Valtra T236 δεν θα κληθεί να κυνηγήσει χρόνους σε πίστες. Είναι ένα εργαλείο για επαγγελματίες αγρότες.