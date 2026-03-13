Ένα νέο περιστατικό που αφορά το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης της Tesla κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο όπου αυτοκίνητο της εταιρείας φαίνεται να περνά μέσα από μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης ενώ λειτουργεί το Full Self-Driving (FSD).

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και δημοσιεύτηκε αρχικά στα social media, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα viral. Στο βίντεο φαίνεται ένα Tesla να πλησιάζει σιδηροδρομική διάβαση την ώρα που οι μπάρες αρχίζουν να κατεβαίνουν. Αντί όμως να σταματήσει, το όχημα συνεχίζει την πορεία του και χτυπά την πρώτη μπάρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το αυτοκίνητο σταματά επάνω στις γραμμές, ενώ ο οδηγός φαίνεται να παρεμβαίνει φρενάροντας. Στη συνέχεια το όχημα περνά και τη δεύτερη μπάρα και απομακρύνεται από τη διάβαση.

“Tesla FSD almost killed me today” Watch @Tesla FSD smash through a railroad crossing barrier at 23mph as a train approaches!@ElonMusk your defective software is putting innocent lives at risk. FSD should be banned from public roads. pic.twitter.com/1oKtkL0vXr — Dan O’Dowd (@RealDanODowd) March 9, 2026



Ένα περιστατικό που προκαλεί ερωτήματα

Το συγκεκριμένο συμβάν σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, με το αυτοκίνητο να κινείται με περίπου 40χλμ./ώρα όταν πλησίασε τη διάβαση και σύμφωνα με τις αναφορές, το σύστημα δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται τις μπάρες ή να επιβραδύνει εγκαίρως. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου το σύστημα FSD της Tesla βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο αρχών και ειδικών, καθώς εξετάζεται η συμπεριφορά του σε διάφορες σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Τι είναι πραγματικά το Full Self-Driving

Παρά την ονομασία του, το Full Self-Driving δεν αποτελεί πλήρως αυτόνομο σύστημα οδήγησης. Πρόκειται για τεχνολογία επιπέδου SAE Level 2, η οποία απαιτεί συνεχώς την προσοχή του οδηγού και την ετοιμότητά του να αναλάβει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο μπορεί να ελέγχει τιμόνι, επιτάχυνση και φρένα σε πολλές περιπτώσεις, όμως ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του.

Το περιστατικό με τη σιδηροδρομική διάβαση δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά στα οποία οδηγοί αναφέρουν ότι τα συστήματα υποβοήθησης της Tesla δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως μπάρες ή σήματα σε σιδηροδρομικές διαβάσεις.