Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν τα πάντα για να γλιτώσουν από τα διόδια. Ένας οδηγός στην Καλιφόρνια όμως, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, εξοπλίζοντας το VW Jetta του με έναν μηχανισμό που μπορούσε να κάνει την πίσω πινακίδα… να εξαφανίζεται.

Η αστυνομία εντόπισε το μαύρο Jetta και, σύμφωνα με την υπηρεσία, ο ίδιος ο οδηγός φέρεται να παραδέχτηκε τον λόγο για τον οποίο είχε τοποθετήσει το σύστημα. Ήθελε να αποφεύγει την πληρωμή διοδίων.

Με το πάτημα ενός κουμπιού, αντίο πινακίδα κυκλοφορίας

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από το όχημα της αστυνομίας. Αρχικά, το Jetta περνά από το περιπολικό και η πίσω πινακίδα του φαίνεται εντελώς καλυμμένη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το ίδιο αυτοκίνητο εμφανίζεται ξανά και η πινακίδα είναι πλέον κανονικά ορατή. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι το Jetta διέθετε συσκευή σχεδιασμένη να αποκρύπτει την πινακίδα όταν ενεργοποιείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε τον μηχανισμό προκειμένου να αποφεύγει τα διόδια, αλλά και τις κάμερες κυκλοφορίας.

Τελικά πλήρωσε… πολύ περισσότερα;

Από εκεί που ήθελε να γλυτώσει τα διόδια, τώρα ο οδηγός θα πληρώσει και το πρόστιμο για μη εμφανή πινακίδα, αλλά και θα μπορέσουν να του χρεωθούν όλα τα ποσά που νόμιζε πως είχε γλυτώσει τόσο καιρό με την πατέντα του.