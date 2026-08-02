Μέχρι πού θα έφτανες για να μην καταγράφονται οι μετακινήσεις σου; Ένας Αμερικανός οδηγός αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στήνοντας μια τεράστια πινακίδα ακριβώς μπροστά από μία κάμερα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή όπου λειτουργούν κάμερες της Flock Safety, ενός συστήματος που χρησιμοποιείται από χιλιάδες κοινότητες και αστυνομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ για την αυτόματη καταγραφή διερχόμενων οχημάτων. Οι συγκεκριμένες κάμερες φωτογραφίζουν τις πινακίδες, καταγράφουν το σημείο και την ώρα διέλευσης και αποθηκεύουν τα δεδομένα για μελλοντική αναζήτηση από τις Αρχές.

Η διαμαρτυρία που έγινε viral

🚨WOW!!! A 77-year-old Florida man staged a one-man protest against a Flock camera, blocking it’s view by holding a 12-foot POOL SKIMMER against it. He was caught on camera being interrogated by police and a man driving by says, “What’s your name? I’ll bail you out!” Then… pic.twitter.com/jjfl9Xl3pQ — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 28, 2026



Αντί να καταστρέψει την κάμερα ή να επιχειρήσει να την απενεργοποιήσει, ο οδηγός επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Τοποθέτησε μπροστά της μια τεράστια πινακίδα διαμαρτυρίας, εμποδίζοντας ουσιαστικά το οπτικό της πεδίο. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η κίνηση θεωρήθηκε από πολλούς ευρηματική, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν ακραία.

Γιατί έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι συγκεκριμένες κάμερες;

Τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ALPR) χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων και την υποβοήθηση αστυνομικών ερευνών. Ωστόσο, οργανώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εκφράζουν ανησυχίες για τη μαζική συλλογή πληροφοριών μετακίνησης πολιτών. Μάλιστα, σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν καταγραφεί διαμαρτυρίες, δικαστικές προσφυγές, αλλά και περιστατικά βανδαλισμού εναντίον των συγκεκριμένων καμερών, με ορισμένες τοπικές Αρχές να διακόπτουν ακόμη και τη συνεργασία τους με την εταιρεία.

Η μεγάλη συζήτηση για την ιδιωτικότητα

Από τη μία πλευρά, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι οι κάμερες συμβάλλουν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Από την άλλη, οι επικριτές τους θεωρούν ότι δημιουργούν ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο παρακολούθησης που μπορεί να καταγράφει σχεδόν κάθε μετακίνηση ενός πολίτη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να τραβήξει την προσοχή και να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα στους δρόμους. Και κρίνοντας από τις αντιδράσεις στα social media, μάλλον τα κατάφερε.